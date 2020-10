Inés Arrimadas sofoca una rebelión en Ciudadanos por su apoyo a Pedro Sánchez

Este jueves, en el que Ciudadanos dio el 'sí' a la prórroga del estado de alarma durante seis meses tal y como quería Pedro Sánchez, ha sido una jornada de enorme tensión dentro del partido naranja hasta el punto de que la diputada Marta Martín amagó con saltarse la disciplina de voto en el momento de la votación.

"Día muy duro. He tenido que apoyar con mi voto algo que no comparto. (...) He respetado la disciplina de voto. Confío en que acertemos y en que no me vuelva a pasar", señaló Martín en un tuit que subió a las redes a las 23:10 horas de la noche. A los pocos minutos lo borró por iniciativa propia.

"La verdad es que cualquier diputado estamos teniendo que tomar decisiones muy difíciles con esta pandemia. Sabemos que afectan a mucha gente e intentamos, al menos yo, siempre hacer lo más correcto o lo que suponga el menor daño. El Gobierno no lo pone fácil", subraya Martín a Vozpópuli este viernes.

La diputada por Alicante reconoce que en dicho tuit expresó su "incertidumbre" sobre el 'sí' a la prórroga, después de ver cómo el Gobierno ha gestionado la primera ola y ante una decisión que abarca seis meses de excepcionalidad. "Una propuesta que no era nuestra y que nosotros habíamos intentamos enmendar por todos los medios. Inés fue muy clara en su discurso y dijo muy bien lo que pensamos", prosigue.

"A mí Ciudadanos no me genera duda, pero viendo lo que ha pasado en la primera ola, la gestión que pueda hacer Sánchez desde luego sí. Puse el tuit, y cuando lo releí y me di cuenta que se podía malinterpretar, pensé que era mejor quitarlo", concluye sobre su polémico mensaje casi de madrugada.

De Quinto hurga en la herida

El exdiputado Marcos de Quinto aprovechó anoche el tuit borrado de Martín para hurgar en la herida y subrayar que ningún diputado nacional debería sentirse mal por el hecho de tener conciencia. "Ojalá llegue el día en que los diputados puedan votar según les dicte la suya... y no en función de lo que 'les apañe alguien' sin consultarles", indicó en las redes.

En este sentido, el exdirectivo de Coca-Cola hizo hincapié en que por este motivo fue por lo que dejó la política en mayo tras la quinta prórroga de la primera ola del coronavirus. "Nunca entendí lo de votar 'por las conveniencias' y no 'por los principios'", incidió.

Además, De Quinto replicó en las redes a José María Espejo, mano derecha de Arrimadas en el Congreso de los Diputados, sugiriendo que la actual dirección naranja está haciendo transfugismo en la Cámara baja. "Hay veces (...) en las que el tránsfuga es su partido, al decidir éste emprender una estrategia distinta de aquella por la que le votaron", advirtió.

Hay veces en que el tránsfuga es el individuo (concejal, diputado, etc.), y otras en las que el tránsfuga es su partido, al decidir éste emprender una estrategia distinta de aquella por la que le votaron.Luego ¿quién es, de verdad, el tránsfuga? https://t.co/52j4wjA4FO — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) October 29, 2020

Las dudas de Martín no fueron las únicas dentro del grupo parlamentario de Ciudadanos, según fuentes próximas a las dirección nacional de Cs, pues en los últimos días había circulado entre varios de ellos un tuit de Rivera, en el que el expresidente naranja advertía de que el estado de alarma está previsto en la Constitución "como medida excepcional y temporal" ya que limita derechos fundamentales a los ciudadanos.

"Espero que la oposición parlamentaria exija límites a la voluntad del Gobierno de convertir esta situación en categoría durante 6 meses", pidió el pasado domingo en lo que muchos entendieron que se estaba dirigiendo a su propio partido. Cuando, finalmente, este jueves se supo el sentido de la votación, Rivera mostró su malestar y dijo que le parecía "insólito" lo que había ocurrido en el Congreso.