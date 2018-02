Anna Gabriel comunica al Supremo que no acudirá a declarar por el 'procés'

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha comunicado este martes al Tribunal Supremo (TS) que no acudirá este miércoles a declarar, por considerar que en la causa que la investiga "no existe derecho a un juicio justo".

El escrito registrado, recogido por Europa Press y presentado por la procuradora de Gabriel, Isabel Alfonso Rodríguez, esgrime que se pone en contacto con el TS "por cuestiones de lealtad procesal".

Gabriel hace referencia a la entrevista del periódico suizo Le Temps en que explica su intención de no acudir al Supremo y su "intención de permanecer" en Ginebra, donde ya se encuentra actualmente.

La exdiputada lleva en Suiza desde este sábado y, según ha asegurado en la entrevista, se quedará allí. De esta forma, ya había adelantado, informalmente, que no acudiría a la citación del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, este miércoles en la causa contra el procés.

"No iré a Madrid"

"No iré a Madrid. Como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado uno en el que pueda proteger mis derechos", ha dicho. "Estoy siendo procesada por mi actividad política y la prensa del gobierno ya me ha condenado", ha señalado Gabriel al diario suizo.

El entrevistador relata que la Guardia Civil "dibuja en su informe un retrato de una activista feroz. La acusa de haber participado en la formación de un consejo de dirección de la rebelión independentista y de alentar a la población a la desobediencia". Por su parte, Gabriel asegura haber hecho campaña por el referéndum, pero "de manera pacífica". "Las autoridades españolas quieren silenciar la independencia mediante la represión", responde.

Asilo

Gabriel ha dicho este martes que está dispuesta a pedir asilo político en Suiza si España solicita su extradición, y que su intención es instalarse en el país helvético para reanudar su carrera académica, ya que fue profesora de Derecho en Barcelona.

"Por el momento no he pedido asilo político. Si me quedo aquí intentaré reanudar la vía académica. Yo era profesora de Derecho en la Universidad de Barcelona. Intentaré trabajar, intentaré instalarme aquí", dijo en una entrevista a la radiotelevisión pública francófona RTS.

"Y si no puedo porque hay una solicitud de extradición, solicitaré el asilo político", añadió la exdiputada catalana.