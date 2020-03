Un investigador francés alerta de que el confinamiento total es un error

Según el profesor Didier Raoult, especialista en enfermedades infecciosas y miembro del consejo científico francés Covid-19, Francia, España e Italia se están equivocando al prescribir a la población que permanezca confinada. En un vídeo que recoge Valeurs actualles, explica que las medidas adoptadas por estos países no solventarán con rapidez y eficacia la crisis del coronavirus. Y es que, a su juicio, lo esencial no es centrarse en el confinamiento sino en el diagnóstico.

Seguir el ejemplo de Corea

“Lo de decirle a la gente que, si está enferma, se quede en casa esperando a que se le pase, y si empeora ingresarla en cuidados intensivos, no es una respuesta”, juzga el director del Instituto Hospital Universitario (IHU) de Marsella. En este sentido, pone de ejemplo de “tres países en los que ahora mismo la situación no está bajo control”. “Italia, Francia y España, que han priorizado el confinamiento, no son modelos”, opina.

Según este experto, dichos países “deben cambiar de opinión y seguir el ejemplo de Corea, es decir, "multiplicar las pruebas, tratar a los afectados y aislar solo a las personas que den positivo". “Estamos en el siglo XXI. Lo que se debe hacer con las enfermedades infecciosas es detectarlas, confinar a las personas que son contagiosas y reducir el tiempo durante el que lo son”, subraya.

“Retomar las soluciones simples”

En otro vídeo grabado frente a sus alumnos, Raoult explica que el tratamiento con ciertos fármacos puede ser eficaz contra el virus. En concreto, el científico probó un medicamento llamado Plaquenil —uno de los nombres comerciales que recibe la cloroquina— en 24 pacientes. Seis días después, solo el 25% de ellos seguían portando el virus. En cambio, el 90% de los que no recibieron el tratamiento seguían dando positivo. “Es espectacular. La carga viral promedio de este virus es normalmente de 20 días. Teniendo en cuenta que todas las personas que mueren por coronavirus aún portan el virus, podemos afirmar que no tenerlo cambia el pronóstico”, relata.

Así pues, en opinión de Raoult es esencial “retomar las soluciones simples”. Esto es: “Las enfermedades infecciosas lo son cuando está presente el microbio. Si éste no está presente, no contagiamos la enfermedad. Por otro lado, cuando disponemos de un medicamento útil, lo usamos para evitar que las personas caigan enfermas. En esto se basa la medicina”.