Cataluña supera las 9.000 muertes con coronavirus este miércoles

Las funerarias han registrado hasta este miércoles 9.050 muertes en Cataluña con coronavirus, 205 más que el martes: 2.568 en residencia, 100 en centros sociosanitarios, 536 en casa, y el resto en hospitales o son casos no clasificables por falta de información.

El comunicado de la Conselleria de Salud de Generalitat con el balance diario de muertos y afectados parte de la información de las funerarias, que declaran diariamente los casos de coronavirus difuntos.

Casos positivos y casos posibles

Hasta ahora ha habido 45.875 casos positivos de coronavirus SARS-CoV-2 confirmados por prueba diagnóstica (test rápido o PCR); y hay 82.523 casos posibles (personas con síntomas y que un facultativo clasifica así).

Del total de casos, han muerto en un centro hospitalario por coronavirus (o como sospechoso de tenerlo) 5.290 personas; 3.362 personas han sido ingresadas graves (actualmente 1.008) y las altas hospitalarias son ahora 24.787.

De todos los casos positivos, 7.468 son profesionales sanitarios, mientras que 5.834 profesionales en residencias están aislados, por sospecha o confirmados.

En geriátricos hay hasta ahora 8.862 personas que han dado positivo y 15.965 son casos sospechosos.