Ada Colau exige abrir ya las escuelas y recuerda que son "un servicio esencial"

Cuando aún no se contempla la luz al final del túnel de la pandemia del COVID-19, muchas son ya las voces que reclaman al Gobierno central y a la Generalitat que abran las escuelas para, al menos, facilitar, por un lado, que los niños puedan dejar la anómala situación del confinamiento y, por otro, que los padres puedan trabajar sin tener que hacer frente a una conciliación muchas veces casi imposible. Unas de las últimas en exigir la apertura de los centros educativos ha sido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que lo ha hecho este miércoles, justo el mismo día que se ha dado a conocer que la capital catalana y su área metropolitana seguirán en la fase 0 de la desescalada durante, al menos, una semana más.

Colau ha utilizado su cuenta de Twitter para plantear esta exigencia y lo ha hecho apelando a la "igualdad de oportunidades" y a la "salud emocional de los niños". Pero ha apoyado también su petición en la conciliación y porque la educación reglada es "un servicio esencial". Todo ello después de casi dos meses de un llamativo silencio, roto en escasas ocasiones, como cuando agradeció al Ejército su ayuda o con motivo de la polémica por la suspensión del llamado concierto de los balcones.

Per garantir igualtat d’oportunitats. Per la salut emocional dels infants. Per conciliació. Perquè és un servei essencial, cal obrir les escoles ja!Molt bon article de @RogerPala: https://t.co/r1SkfnTckg