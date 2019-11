Las propuestas y broncas por Cataluña en el decisivo debate electoral

Cataluña centra el debate más importante de la campaña del 10-N. Los reproches por las competencias transferidas por Partido Popular y PSOE en el pasado, junto con los rifirrafes para atraer la atención de los cerca de seis millones de indecisos, han sido la tónica en el primer bloque, centrado en la territorialidad de España.

Las tres medidas de Sánches para Cataluña

Pedro Sánchez ha propuesto tres medidas urgentes a adoptar si es reelegido presidente del Gobierno. La primera de ellas se centra en recuperar el delito por celebrar un referéndum ilegal, como el del 1-O, una medida que le ha reprochado Pablo Casado ya que fue el propio Gobierno socialista de José Lus Rodríguez Zapatero quien lo despenalizó en 2005.

También creará una asignatura común y obligatoria en España, centrada en los valores de la concordia, éticos, constitucionales y civiles. Se trata de una medida que había anunciado Albert Rivera este pasado mes de octubre.

Por otro lado, aplicará una ley sobre los medios de comunicación públicos, para que al menos dos tercios del Parlamento autonómico ratifique la composición del Consejo de Administración. La medida ya está en marcha en el Parlament, donde hasta ahora se necesita únicamente el 50% de los apoyos. De esta forma, se necesitará el apoyo de al menos tres grandes partidos para repartirse estos asientos.

Casado: fin del adoctrinamiento y la propaganda separatista

Pablo Casado ha insistido en preguntar reiteradas veces a Sánchez sobre si Cataluña es una nación, sin obtener respuesta alguna. Al mismo tiempo, se ha dirigido a los catalanes: "No estáis solos. Sabemos como aplicar la ley y recuperar la prosperidad".

Entre las medidas propuestas por el líder del Partido Popular se encuentra el "fin al adoctrinamiento en las escuelas" catalanas y la "propaganda independentista en los medios públicos". Para ello, ha considerado vitar hacer cumplir la ley para "recuperar el orden en Cataluña".

Rivera y el adoquín

Uno de los momentos más comentados del debate se ha centrado en el adoquín de Barcelona. Albert Rivera ha mostrado uno de los objetos lanzados contra los Mossos y la Policía Nacional en las últimas semanas por parte de los separatistas. El líder de Ciudadanos ha mostrado también una larga lista de todas las competencias transferidas por los distintos gobiernos del Partido Popular y del PSOE en los últimos cuarenta años.

En este sentido, ha apelado a la convivencia y al respeto, sobre todo a la ley. "Fuera de la ley ganan los que tiran los adoquines", ha indicado, para instar al "cese de Torra" y "aplicar el 155 de verdad" con un pacto con el resto de partidos.

También ha criticado, mostrando una noticia desmentida, al PP por afirmar que dará más autogobierno a Cataluña.

"Detener a Torra", la primera medida de Abascal en su estreno

El líder de Vox se ha estrenado por primera vez en un debate electoral tras obtener 24 escaños en las pasadas elecciones. "No tiene sentido hablar del día después de las elecciones si no exigimos al Gobierno que garantice que las elecciones en Cataluña se celebren en condiciones de libertad", ha iniciado su intervención. Abascal se ha mostrado como "la alternativa patriótica frente al consenso progre".

En una lluvia de críticas a Sánchez, Abascal ha afeado la actitud del presidente del Gobierno y de Pablo Casado hacia la situación en Cataluña. "Creo que hemos llegado hasta aquí porque en Cataluña se ha producido un golpe de Estado permanente, iniciado por Pujol y continuado por Mas, Puigdemont y Torra", ha aseverado.

A su juicio, en Cataluña se han destruido "las libertades" por el "golpe de Estado", respaldado por los anteriores Gobiernos de España. "Tenemos que denunciar a los partidos nacionales que durante décadas han regalado impunidad a los golpistas", ha aseverado.

También ha criticado la "descafeinada" aplicación del 155 de la Constitución, pactada por PP, PSOE y Ciudadanos. "No permitió la recuperación del control de TV3, ni de los Mossos, ni de la educación en Cataluña", ha criticado. Por este motivo ha insistido en tomar estas competencias, junto con una batería de acciones desde el Gobierno, como la "ilegalización de partidos golpistas", y quien cometa un delito de rebelión, como Quim Torra, "sea detenido, esposado y puesto ante un juez".

También ha cargado contra Pedro Sánchez por permitir que los cerca de un millar de los antidisturbios de los GRS estuvieran acuartelados durante las primeras semanas de violencia extrema en Cataluña desde el 14-O, mientras sí que se han movilizado con la visita sorpresa de Sánchez a Barcelona, "con una seguridad napoleónica, y con la foto de un guardaespaldas mostrando un subfusil con la ventanilla bajada". "Esto no se ha visto en el País Vasco ni en los tiempos más duros de ETA", ha abroncado el candidato de Vox, quien ha recordado que "España es mucho más que Madrid y Barcelona".

Pablo Iglesias: Cataluña, la "excusa perfecta para que PSOE y PP pacten"

"Me temo que quizá lo de Cataluña se convierta en la excusa perfecta para que el PSOE busque un acuerdo con el PP", ha sido la frase lapidaria de Pablo Iglesias en el debate. El secretario general de Unidas Podemos ha considerado necesario recordar la "gente que vive en el mundo rural y que sabe lo significa no tener carreteras, líneas ferroviarias o acceso a los servicios públicos".

Una de las broncas del debate territorial la ha protagonizado con Abascal. "A Pablo Iglesias le hemos escuchado decir que le cuesta pronunciar el nombre de España", le ha lanzado el líder de Vox. "No me va a dar ninguna lección sobre ser español, me siento orgulloso de serlo", ha indicado, para señalar que en España -"mi patria"- "si alguien necesita un trasplante de riñón le van a atender en los mejores hospitales públicos", mientras ha asegurado que "da igual si los médicos atienden en euskera, catalán, gallego o castellano", ha considerado, sin entrar en los cientos de casos de Baleares, donde los médicos de reconocido prestigio han salido de la Comunidad Autónoma por no saber catalán.