El futuro del último correbous de Gerona se decidirá el 15 de marzo

Vidreres es el único municipio de Gerona que cuenta con los 'correbous' entre las actividades de sus fiestas locales, y podría dejar de festejarlo si ganan los detractores en la consulta del próximo 15 de marzo.

El Ayuntamiento ha convocado este referéndum al que están llamadas unas 6.000 personas, todos los vecinos mayores de 16 años. Este festejo dejó una veintena de heridos el pasado año tras el salto al graderío de uno de los toros.

Un coste directo de 6.700 euros

JxCat y ERC ha defendido esta fiesta, especialmente en las zonas de las tierras del Ebro, tras la abolición de las corridas de toros en 2010 frente a la ofensiva de los animalistas, que pedían acabar con cualquier actividad en la que se utilizaran toros.

El Ayuntamiento ha dado las cifras del coste de los correbous de Vidreres, 6.709,27 euros, a los que habría que sumar el servicio compartido de ambulancias, cuyo montante asciende a 1.435 euros para todas las actividades de la Fiesta Mayor del municipio.

Un pueblo dividido por un festejo

Desde entonces se han creado diversas asociaciones para abolir los correbous no solo en Vidreres o en Amposta, sino en toda Cataluña. La última en formalizarse es 'AVDA', creada en enero de este año y que se ha presentado este miércoles en el municipio gerundense.

En paralelo, los defensores de los correbous han criticado a esta asociación formada por personas ajenas al municipio. "La mayoría de las intervinientes en el debate no eran de Vidreres y no han visto nunca nuestros correbous", han cargado desde una de las asociaciones de Correbous del pueblo. A su juicio, durante su fiesta no existe maltrato animal y dudan que los críticos tengan formada una opinión si nunca han asistido a este festejo.

Según han argumentado en un mensaje en redes sociales, en la presentación se describieron varios tipos de correbous, sin concretar en las fiestas de Vidreres. Pese a escuchar con respeto estas explicaciones, han lamentado el trato que recibieron cuando intervinieron. "No nos escucharon y se nos interrumpió constantemente", han apostillado.

A su juicio, AVDA difamó y tergiverso los correbous de Vidreres. "Es un juego muy sucio. Cada una de las partes debe velar porque los vecinos puedan votar libremente sin mentiras ni falsedades", han indicado. Además, han separado este asunto de la política. Según han señalado, varios políticos que han participado en los festejos ahora se muestran contrarios y hablando mal de la fiesta.