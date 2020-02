Mas arremete contra Torra y asegura que "prioriza sus valores personales"

El ex presidente de la Generalitat Artur Mas ha arremetido contra el actual titular de la institución, Quim Torra, asegurando que "prioriza sus valores personales". Lo ha hecho para explicar que él no hubiera actuado como lo hizo Torra colocando en las instituciones autonómicas carteles y lazos en favor de los líderes del 1-O condenados por el referéndum ilegal. Algo que le ha costado a Torra la inhabilitación como diputado en el Parlament.

"Un político de oficio como he sido yo", ha señalado Mas, "en una circunstancia así, mirando hacia delante, actúa diferente. Pero entiendo que Torra no lo es y prioriza sus valores personales".

Candidato natural

Mas, en una entrevista en La Vanguardia con motivo de la publicación de su libro Cabeza fría, corazón caliente (Península), ha descartado, por otro lado, liderar alguna candidatura en las próximas elecciones autonómicas. Ha dicho no tener ni "ilusión", ni "ganas". Y ha señalado a Carles Puigdemont como "candidato natural" de JxCat. Aunque ha insistido, como ya hizo días atrás, en que, de ser así, tendrá que dejar claro a los votantes que no podrá ejercer de presidente, en caso de ganar las elecciones: "Si va en la lista, hay que dejar claro que es para reforzar el procés, no para encabezar la Generalitat".

Si Puigdemont va en la lista, tiene que dejar claro que es para reforzar el 'procés', no para encabezar la Generalitat. Artur Mas

El ex presidente, que fue inhabilitado por promover el referéndum ilegal del 9-N de 2014, ha mostrado, por otro lado, cierto rechazo a la postura actual de ERC con respecto al proceso independentista. Ha recomendado a los republicanos rebajar "la aspiración partidista y reforzar la unidad". Y, ante la posibilidad de que JxCat y ERC puedan volver a compartir gobierno, se ha mostrado partidario de que lo hagan alternando la presidencia.

El ex presidente, finalmente, ha rechazado la idea de que la Generalitat sirva para mantener vivo el procés. En este sentido, ha señalado al Consell per la República como la entidad más adecuada porque "la Generalitat es una administración controlada por el Estado, tiene una posición desigual y eso en una negociación no es bueno". "El procés debe seguir", ha añadido, "pero desde fuera del Govern".