Torra pondrá sobre la mesa de los nuevos Pactos de la Moncloa la autodeterminación de Cataluña

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no ha descartado este jueves participar en la negociación de unos posibles nuevosPactos de la Moncloa, promovidos por el presidente Pedro Sánchez, para hacer frente a las consecuencias que tendrá la pandemia del coronavirus en España. Torra, sin embargo, ha dejado claro que en esa negociación pondrá sobre la mesa, "con toda naturalidad", "la autodeterminación de Cataluña".

El presidente catalán ha lamentado en una rueda de prensa ante medios internacionales que, hasta ahora, el Gobierno central, no haya "escuchado" las propuestas de su gobierno en plena crisis sanitaria. Sin embargo, ha asegurado que la Generalitat no se negará a negociar, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. En este sentido, Torra ha puesto como ejemplo el "trabajar en unos pactos que realmente aborden con profundidad los problemas estructurales de la economía española". "Nos costó rescatar a los bancos 60.000 millones de euros", ha recordado el presidente, "esta vez tienen que ser el Estado y las comunidades autónomas las que se endeuden, no los ciudadanos".

Justicia social y democracia

Torra también ha señalado como condición para esos nuevos pactos que trabajen en "un modelo de justicia social, en el que no se recorten derechos de los trabajadores". Y ha añadido también que deben alcanzarse acuerdos que permitan "democratizar este Estado y no blanquear el régimen del 77".

El presidente catalán, por otro lado, ha indicado que la crisis del COVID-19 tendrá como resultado "un nuevo mundo más democrático" en el que, además, tendrán especial protagonismo las cuestiones medioambientales, la tecnología y la atención a los sectores más vulnerables, entre los que ha mencionado a los ancianos y a los discapacitados.

Torra cree que esta crisis dará paso a un nuevo mundo en el que se recuperarán "los viejos valores". Valores que, ha añadido, caracterizan a Europa y entre los que ha mencionado el humanismo, la igualdad o la justicia social. Además, cree que "esta oportunidad no se le va a presentar de nuevo a la Humanidad". "Viene un mundo que vivirá distinto", ha finalizado, "y yo aspiro a que viva lo más humanamente posible".