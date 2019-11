TV3 blanquea en 'prime time' la violencia de Arran

Cortar la frontera de La Junquera y calles principales en Barcelona, realizar sabotajes en vías férreas y cualquier otra forma de protesta vista hasta ahora en Cataluña desde la publicación de la sentencia "no es violencia". Así blanqueó el programa FAQS de TV3, en horario de máxima audiencia, a Arran, uno de los grupos de extrema izquierda que llama a la movilización para bloquear la economía catalana. Durante el programa del pasado sábado no se realizó ni una sola mención a los ataques firmados por Arran contra empresas de vehículos de alquiler con conductor, autobuses turísticos o medios de comunicación.

La organización juvenil cercana a la CUP, de extrema izquierda y violenta, tuvo sus minutos de oro el pasado sábado en la televisión pública, sin interrupciones a los participantes en una mesa de debate formada por la madre de un encarcelado por un formar parte de un piquete violento durante la huelga de 2012 y un detenido por participar en un protesta contra desahucio.

También por la portavoz nacional de Arran, Núria Martí, quien no ve violencia alguna en cortar la Junquera durante más de 32 horas, ni las calles de Barcelona, ni realizar ataques contra vehículos policiales. Todo en el programa estrella de TV3, FAQS, que ya tiene a sus espaldas otras polémicas por las camisetas utilizadas por su presentadora.

Martí mostró el totalitarismo de la extrema izquierda radical en Cataluña. "No existen los derechos individuales. Es egoísta", aseguró cuando le preguntaron sobre las afectaciones de las protestas al resto de trabajadores y comercios, que han exigido medidas al Ayuntamiento de Barcelona para desalojar la acampada. "Nos alegra la queja de la patronal", aseguró. "Es lo que buscamos (...) y no es contraproducente", añadía. La estrategia llevada a cabo por Arran desde el pasado 14-O, día de la publicación de la sentencia, es mejorar la organización. "¿Quién define el terrorismo?", cuestionaba Martí para acto seguido negar que lo sea cortar carreteras.

Arran impone su definición de violencia

Pese a la clara desmovilización del independentismo durante las últimas protestas, la portavoz de Arran niega la mayor y asegura que "ya no tienen nada que perder". "De ninguna manera", aseguró cuando se le preguntó si la movilización solo responde a la sentencia. "Estamos dando respuesta a un Estado que es una maquinaria represora a todos los trabajadores (...) "estamos en la calle día tras día contra todos los ataques contra nuestra clase trabajadora".

Sobre las acciones en sí, consideradas terroristas en el Código Penal, la portavoz de Arran afirmaba que "son métodos de lucha que se habían abandonado en los países catalanes desde hace años", para agregar después que el independentismo "se está diversificando ante un endurecimiento de los métodos represivos". "La población responde con todo lo que tiene disponible", agregaba.

Defender los derechos individuales es egoísta

Una voz interrumpió su discurso: "Si los no independentistas hubieran convocado otras movilizaciones para impedir que llegaran a Sants...¿quién acaba imponiendo el orden en la calle?".

Pero Martí decidió no entrar al trapo y siguió con su discurso para definir lo que significa es violencia en el seno de esta organización. "Nosotros no creemos en los derechos individuales, solo en los colectivos", continuaba.

"Si una persona no puede entrar en una facultad o no pueda llegar a hora a su puesto de trabajo, cuando miles de personas se movilizan para conseguir objetivos (...) me parece una visión muy egoísta. Las cosas se consiguen luchando en las calles. Es la única forma que tenemos".

"Nuestro límite jamás son los derechos individuales y la imposición de la ley. Nuestro límite es la razón porque la tenemos y la imponemos en el debate, mostrando argumentos", añadía. Tras incluir en el mismo saco las protestas por un desahucio, contra las violaciones o contra la sentencia, apostilló que Arran está "en las calles porque siempre hay motivos".