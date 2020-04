Rufián amenaza al Gobierno con romper los acuerdos de legislatura si no devuelve las competencias a Cataluña

La cada vez más posible y cercana convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña está llevando a ERC a intensificar sus advertencias al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con el fin de lograr marcar distancias con JxCat y evitar las acusaciones de los posconvergentes relativas al supuesto afán autonomista de los republicanos. En esta estrategia, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dado este martes un paso más al advertir al Gobierno central sobre la posibilidad de perder el apoyo de esta formación si mantiene el estado de alarma y, con ello, la retención de la gestión de las competencias autonómicas en Interior y Salud mientras no acabe la pandemia del coronavirus.

"¿Cuánto les importa la legislatura?", ha preguntado Rufián al Gobierno, "¿son conscientes de la alternativa a no dialogar? ¿A no entenderse con nosotros? La alternativa es Torquemada Abascal y sus colegas. Los que consideran que comer es socialcomunista".

Aunque aún no se conoce la fecha en la que se celebrarán las próximas elecciones en Cataluña, la puesta en marcha del plan de desescalada hace prever que la Justicia también vuelva a la normalidad en breve. Y eso significa que el Tribunal Supremo no tardará en dar a conocer su decisión definitiva sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra. Si, finalmente, confirma la sentencia inicial, Torra deberá abandonar el Govern no sin antes haber dejado convocadas las elecciones, tal y como se comprometió a hacerlo en enero una vez se aprobaran los Presupuestos de la Generalitat.

Lucha fraticida

La lucha entre ERC y JxCat, aún socios en el Govern, es cada vez más intensa. Y, desde la posconvergencia, se acusa casi de forma constante a los republicanos de tener como único objetivo el autonomismo y no la independencia. Que ERC facilitara la investidura de Pedro Sánchez o que apoyara el decreto de estado de alarma inicial ha permitido a JxCat intensificar sus ataques a la formación liderada por Oriol Junqueras y Marta Rovira. Y es que no se puede olvidar que, hasta la irrupción del COVID-19, todas las encuestas auguraban que ERC obtendría la mayoría de los votos independentistas.

En este escenario, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha intentado este martes presentarse como el defensor de las competencias autonómicas exigiendo que su gestión sea devuelta ya a las comunidades, tras pasar a ser tuteladas por el Gobierno durante el estado de alarma. Un estado que también ha pedido "finiquitar" para pasar a "dialogar y consensuar" con las autonomías durante las fases de la desescalada."47 días de estado de alarma, 47 días sin competencias y, sobre todo, son ya 47 días sin diálogo, sin consensuar, sin coordinar", ha criticado Rufián.

El portavoz de ERC también ha señalado que "no tiene sentido poder ir a cortarse el pelo antes de poder ir a ver a tu madre". Y ha añadido: "Tampoco tiene sentido el criterio territorial por provincias, a no ser que ustedes estén desconfinando patronalmente y confinando por competencias. No queremos creer eso". Y ha insistido en recordar que la "alternativa" al apoyo de ERC son "aquellos que le regalarían como premio del mes al trabajador del mes una mascarilla".