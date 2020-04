El Gobierno prepara una desescalada en 4 fases y por provincias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este marte el plan para la desescalada, llamado “Plan para la transición hacia una nueva normalidad”, que tendrá cuatro fases y se prevé que acabe a finales de junio y será asimétrico.

El Ejecutivo prevé que la “nueva normalidad” llegue a finales de junio, así que tendrá una duración de entre seis u ocho semanas y la descompresión se hará por provincias. Cada nivel durará 15 días y para pasar de una fase a la otra se tendrán que cumplir con los marcadores de capacidad de atención hospitalaria y ucis, la situación epidemiológica en la zona y las medidas de protección en transporte público.

Respecto la movilidad, no está permitido desplazarse entre provincias hasta que no termine la desescalada a finales de junio. Pero se permitirá el movimiento para ir a trabajar de una provincia a la otra y para algunas situaciones extraordinarias como un velatorio. No se podrá ir a la segunda residencia si está en otra circunscripción.

Cuatro fases

La fase 0 es donde nos encontramos ahora, con medidas de alivio como la salida de menores de 14 años que se aplica desde el pasado domingo y la salida de adultos, a partir del dos de mayo, para practicar deporte y a pasear en solitario. También podrán abrir locales con cita previa, a partir del 4 de mayo, y los que puedan servir comida para llevar. Los deportistas profesionales podrán entrar individualmente. Por último, habrá una preparación de todos los locales públicos con las medidas de protección pertinentes.

La fase uno empezará el 11 de mayo y se abrirán los comercios excepto los centros comerciales. También podrán reabrir las terrazas con un 30% de ocupación. Además podrán abrir los hoteles y alojamientos turísticos, excluyendo las zonas comunes. Los lugares de culto podrán abrir con un tercio del aforo.

La fase dos, que comenzará el 26 de mayo, permitirá la reapertura del interior de locales con el 50% de su capacidad, de centros escolares para clases de refuerzo o la selectividad. Los cines y teatros y equipamientos culturales iniciarán su actividad admitiendo el 50% de su aforo. Si la actividad cultural es al aire libre podrán asistir hasta 400 personas sentadas. Los lugares de culto aumentarán el aforo hasta llegar al 50% de su capacidad.

En la fase tres, que empezará el 10 de mayo, se flexibilizará la movilidad general, los centros comerciales podrán abrir con el 50% de aforo y con una distancia de dos metros. Se aumentará el aforo en los locales de restauración preservando las distancias de seguridad.