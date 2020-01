Roldán acusa a Torra de utilizar el Parlament para "mantras separatistas"

La portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha recordado a Quim Torra que tiene la obligación de "velar por los intereses de todos los catalanes" y le ha acusado de utilizar el Parlament para dar "un mitin político y soltar todos sus mantras separatistas". Roldán ha recriminado a los independentistas por "no respetar los derechos ni siquiera de los trabajadores del Parlamento y de los periodistas" que han tenido que trabajar un sábado. "Abren este Parlamento cuando quieren, lo cierran cuando quieren... llevan mucho tiempo creyéndose que son los dueños de toda Cataluña pero no lo son", ha dicho Roldán.

La portavoz de Ciudadanos ha recomendado a Torra que cuelgue los lazos amarillos "del balcón de su casa" y le ha exigido que "deje de usar las instituciones catalanas". También le ha recordado que la cámara autonómica tiene un reglamento que las formaciones separatistas "no respetan". "No defraudan a nadie", ha dicho Roldán y ha exigido a Torra que "dejen de degradar las instituciones".

Roldán también ha recordado a Torra que "desde ayer" ya no es presidente de la Generalitat y le ha preguntado "cuánto tiempo piensa alargar esta agonía". "Usted ya no representa a nadie", le ha advertido Roldán, "asúmalo". La portavoz de Ciudadanos también ha lanzado un mensaje al líder del PSC, Miquel Iceta: "Con esta gente no se puede ir ni a la vuelta de la esquina. Ya está bien de darle alas al independentismo".