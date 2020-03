Quim Torra ofrece la posibilidad de leer su libro en internet gratis durante la crisis del coronavirus

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este domingo que, mientras dure el periodo de confinamiento obligatorio por la crisis del coronavirus, quienes así lo deseen podrán leer gratuitamente su libro El quadern suís. La oferta ha sido realizada por la editora del ensayo, Grup 62, que ha abierto la posibilidad de acceder a algunas obras gratis a través de internet en las próximas semanas.

En El quadern suís, Torra relata los dos años que residió en Suiza con su familia y como alto ejecutivo de la aseguradora Winterthur. Y lo hace adentrándose en la historia de Suiza y enlanzándola con la catalana. "Llegué con un futuro profesional brillante en el horizonte", explica Torra en el prólogo, "y volví con el carné del paro en el bolsillo". Y es que Torra se quedó sin trabajo al fusionarse las aseguradoras Axa y Winterthur. Fue "la decadencia y caída de un ejecutivo catalán de seguros consumada de manera absoluta".

Grup 62 posa en obert alguns dels seus títols per a descàrrega gratuïta. Si us vaga, us podeu descarregar “El quadern suís”, dietari dels anys que vaig passar a Suïssa amb la meva família. Bona lectura! (Ep! Quan això acabi, cap a les llibreries!)https://t.co/LAGTyHtajC