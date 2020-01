Puigdemont intentará entrar en España para visitar a los condenados por el 1-O

El ex presidente y ahora eurodiputado Carles Puigdemont tiene previsto regresar a Cataluña a finales del próximo mes de febrero. Lo hará acompañado de otros eurodiputados y con el objetivo de visitar a los condenados por el referéndum ilegal del 1-O, que cumplen condena en diferentes centros penitenciarios catalanes. "Lo primero que queremos hacer al volver a Cataluña es ir a visitar a los presos y presas políticas", ha escrito en su cuenta de Twitter el eurodiputado que aún no ha encontrado un grupo europeo en el que refugiarse.

Puigdemont también ha indicado en su tuit, que recoge sus declaraciones en RAC1, que el viaje será entre el 23 y el 24 de febrero. "No lo descarto", ha abundado, "trabajamos para eso. Debería poder hacerlo".

El primer que volem fer en tornar a Catalunya és anar a visitar els presos i preses polítiques. Sé que el 23 o 24 de febrer hi ha una missió d’eurodiputats per visitar les presons. No ho descarto. Treballem per això. Hauria de poder fer-hohttps://t.co/G8YnHpilcc — Carles Puigdemont (@KRLS) January 14, 2020

El ex presidente ha recordado que, como eurodiputado, tiene inmunidad parlamentaria y que esta le permite desplazarse libremente por todo el territorio de la UE. Y ha retado a la Eurocámara al preguntarse si existe una "excepción española" a esta inmunidad.

Preguntado sobre el nombramiento de la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado, Puigdemont ha respondido que es un hecho que "abre más interrogantes que respuestas". "El mensaje que se envía es de poca confianza en la independencia judicial", ha añadido. Y ha advertido: "No se puede hacer un discurso en el Parlamento diciendo que tenemos un problema con la politización de la Justicia y después nombrar fiscal a quien ha tenido la cartera de Justicia. Me parece una incoherencia".

El anunciado salto de Dolores Delgado del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado llega en una semana convulsa. En los tribunales se esperan las peticiones de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart para salir de la cárcel de Lledoners y el escrito de acusación definitivo del ministerio público contra el exjefe de los Mossos d'Esquadra José Luis Trapero. La que será la sustituta de María José Segarra deberá dirigir los próximos pasos del órgano judicial ante el desafío independentista.