El ex líder de Podem abre un medio al servicio de los independentistas

Albano Dante-Fachín, ex líder de Podemos en Cataluña y ex diputado en el Parlament, vuelve a su profesión original, la de periodista. Y lo hace poniendo en marcha un nuevo medio digital que, bajo el nombre de octuvre.cat, pretende destapar las supuestas “mentiras de los medios del Ibex 35” y ponerse al servicio del independentismo más radical. Dante Fachín intenta así recuperar el éxito que, en determinados círculos de la izquierda radical catalana, tuvo con su anterior medio, la revista Café Amb Llet, que cerró cuando él y su esposa, la también ex diputada y enfermera Marta Sibina, fueron elegidos como parlamentarios por En Comú-Podem. Él en el Parlament y ella en el Congreso, donde llegó a ser la portavoz de Podemos para asuntos de sanidad.

Lo cierto es que octuvre.cat no será un medio tradicional. Ni siquiera un medio digital como a los que ya están acostumbrados los internautas. Según explica la pareja, se trata de una forma de transmitir información hecha “desde Cataluña” mediante la combinación de diferentes herramientas digitales. Persiguen, según explican, convertirse en un híbrido entre los canales de información más modernos y los métodos que utiliza la entidad anónima independentista Tsunami Democrático.

El proyecto pretende financiarse a través de sus lectores y emerge después de su último fracaso político. El tertuliano en TV3 se presentó a las elecciones generales del 28 de abril con Front Republicà pero no logró representación parlamentaria.

La fuerza de la gente

Usando el mismo lema que la ANC o que Tsumami Democràtic, “la fuerza de la gente”, Dante y Sibina plantean que octuvre.cat sirva “para poder coordinar la fuerza de miles de personas actuando en las redes”. Se trata, añaden, de “trabajar codo con codo con todas las personas que crean que aquella información es importante y, juntos y coordinadamente, hacerla llegar a todo el mundo”.

El matrimonio acusa a los medios tradicionales, a los partidos políticos y a la Guardia Civil de “hacer trampas utilizando perfiles falsos, cuentas trolls y repetición masiva de mensajes y comentarios”. Y aseguran que su nuevo medio “luchará” en tres frentes: el interno, el estatal y el internacional. En el interno, el objetivo que se marcan es “llegar a esas personas que se informan a través de la mirada que proporciona el conglomerado mediático del Estado”. El objetivo es disputar la “batalla comunicativa” que, en su opinión, se libra en Cataluña y en la que prestarán especial atención a los menores de 25 años que, explican, no utilizan ningún medio de comunicación al uso para informarse y suelen guiarse más por redes sociales o canales como Telegram.

Las mentiras del Ibex

En lo que llaman “frente estatal”, tienen como diana “una audiencia que desconoce cosas importantes sobre nuestra realidad y sobre nuestras luchas”. En este punto, se dirigen también a “la gente que en el Estado rechaza las mentiras del Ibex”. A este público pretenden ofrecerle “elementos de comprensión y difusión”. Afirman en este punto, que el Estado teme que “la revuelta social catalana” pueda extenderse a otros puntos del país. Y añaden que “la información es una herramienta que puede construir estas alianzas temidas por la monarquía”.

En el “frente internacional” su pretensión es cuestionar a la diplomacia española, a la que definen como “una herramienta muy poderosa” para el país. Acusan al Estado de “hacer una campaña internacional” para intentar “ligar el soberanismo a la idea del supremacismo y los movimientos de extrema derecha”. Y, como respuesta, plantean que octuvre.cat sirva para enviar mensajes “ajustados a la realidad de cada país” utilizando “diversas lenguas”.

Aunque, por otro lado, admiten que “es complicado”, tanto Dante como Sibina se presentan como luchadores contra “los grandes conglomerados mediáticos” que, dicen, están vinculados al Ibex 35. Conglomerados a los que acusan de “un aporellos mediático que tiene lugar cada día en tertulias, informativos, portadas y editoriales”. Para ello cuentan con “los cambios sistémicos” que hacen posible que hoy cualquier persona pueda montar una red de información vía internet desde su propia casa. Y apuntan: “Si el campo de batalla ha cambiado, nuestra forma de luchar también ha de cambiar”.

La presentación de octuvre.cat es farragosa y está plagada de referencias a aquellos que el independentismo catalán considera, desde hace años, sus principales enemigos: España, la monarquía y las empresas del Ibex 35. ¿Cómo piensan Albano Dante y Marta Sibina luchar contra estos supuestos enemigos de Cataluña? Con mensajes cortos, vídeos, en diferentes idiomas y adaptando cada información a las características de la red o plataforma en la que se publique.

Para llevar a cabo este proyecto huelga decir que hacen falta medios económicos. En este caso, el matrimonio recurre a la ya tradicional petición de aportaciones. En su caso, las suscripciones pueden ser mensuales o anuales y oscilan entre los 5 y los 200 euros. Como que octuvre.cat se integra en la asociación Café amb Llet, Dante y Sibina se comprometen a no enriquecerse por esta vía y explican en la web que destinarán el dinero recibido al pago de los costes que tenga el nuevo medio, pero nunca a la obtención de beneficios.

El caso de Bennett

Lo cierto es que existen otros periodistas en España que han montado sistemas de comunicación similares al que presentan ahora Albano Dante y Marta Sibina. El que más éxito ha tenido es el británico Matthew Bennett, que, tras poner en marcha The Spain Report, pasó a una nueva forma de ejercer el periodismo basándose en lo tradicional pero utilizando las herramientas que internet pone a disposición tanto de profesionales como de lectores, espectadores u oyentes.

Empleando la plataforma de micromecenazgo Patreon, Bennett cuenta hoy con 441 mecenas que, abonando suscripciones que van desde los 3 hasta los 250 euros mensuales, reciben la información que elabora de forma brillante sobre diferentes asuntos de actualidad. Muy celebrada en redes sociales fue su particular cobertura del juicio al procés, con hilos de más de 40 tuits diarios en los que intentaba recoger todo lo que estaba sucediendo en la sala, a pesar de que él reside en Murcia.