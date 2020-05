El PSC ofrece a ERC compartir la Alcaldía de Badalona y los republicanos lo rechazan porque quieren a la 'cupaire' Sabater

Desde fuera, puede parecer difícil que cinco formaciones políticas tan diferentes como pueden ser el PSC, ERC o los distintos grupos surgidos de Unidas Podemos en Cataluña puedan ponerse de acuerdo a la hora de repartirse el poder. Pero la historia demuestra que, al final, y por muchos gestos que hagan de cara a la galería, este tipo de pactos siempre acaba por cerrarse. Y todo parece indicar que algo así volverá a suceder en Badalona, a pesar de que, en estos momentos, la situación simule estar enmarañada.

La dimisión del alcalde socialista Álex Pastor ha puesto en un brete al Consistorio, que hasta el próximo día 12 será gobernado por Aïda Llauradó, de Badalona En Comú. PSC y esta formación gobernaban en el municipio con el apoyo externo de la coalición Badalona Valenta, liderada por la ex alcaldesa cupaireDolors Sabater y en la que se integran ERC y Avancem-Mes, y del único concejal de JxCat. Todos unidos para evitar que el popularXavier García Albiol y sus 11 concejales pudieran retornar al Gobierno municipal. Y, ahora, ese vuelve a ser el argumento esgrimido por todos para negociar el nuevo equipo que dirigirá el Consistorio. De cómo solucionar los problemas de Badalona, hasta ahora y en público, apenas han mencionado nada.

El último capítulo de la negociación es difícil de definir. El PSC, en un nuevo intento de retener el Gobierno municipal, ha ofrecido a ERC gobernar el Ayuntamiento y que sea un republicano, Álex Montornés el alcalde. Se repartiría el primer sillón con el socialista Rubén Guijarro, que accedería a la Alcaldía a partir de 2022 y hasta la celebración de las nuevas elecciones municipales.

Desde la dirección nacional de ERC se ha rechazado esta posibilidad. Y es que los republicanos prefieren que sea la líder de su coalición, Dolors Sabater, la que vuelva a tener en sus manos las riendas de la capital del Besós. "El proyecto del PSC ha fallado", ha dicho la portavoz del partido, Marta Vilalta, "y es el momento de recuperar la propuesta de Gobierno de coalición amplio, de izquierdas y con Dolors Sabater al frente".

Desde el PSC se insiste, a pesar de todo, en la oferta. Así lo ha hecho este martes el secretario de Organización del partido en Badalona, Adrián Díaz, quien no ha dudado en sacar a pasear la amenaza de un Ayuntamiento en manos de García Albiol para intentar convencer a los republicanos de su oferta. "La dirección nacional de ERC tiene que entrar en razón", ha publicado Díaz en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje, Díaz se ha tildado de "inmobilistas" a los integrantes de Badalona Valenta y ha insistido en la amenaza de un Gobierno liderado por el PP: "Posturas inmobilistas entre las fuerzas progresistas de Badalona son las que llevarán la extrema derecha a la Alcaldía".

Dolors Sabater, por su parte, ha evitado entrar directamente al trapo de la polémica pero, en su cuenta de Twitter, ha presionado al PSC recordando que las formaciones más votadas en Badalona en las últimas elecciones municipales fueron el PP y Badalona Valenta. "El PSC ha de decidir si quiere ser parte de la solución", ha advertido la ex alcaldesa, que, además, en 2019 retiró su candidatura para que el socialista Pastor pudiera ser alcalde.

