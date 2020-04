Albiol pide al PSC que convenza a sus socios para llegar a un "gran acuerdo de unidad" en Badalona

A poco más de dos semanas de que se celebre el Pleno en el que Badalona conocerá el nombre de su nuevo alcalde o alcaldesa, los partidos de la ciudad siguen sin dar a conocer cuál será su decisión final al respecto. El líder del PP y ex alcalde, Xavier García Albiol, ha insistido este domingo en la necesidad de llegar a "un gran acuerdo de unidad" que permita gobernar la ciudad en plena crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 y a las puertas de una crisis económica que todo indica que será dura. Una propuesta que ya formuló pocas horas después de conocerse la detención del ex alcalde, el socialista Álex Pastor.

García Albiol, que cuenta en estos momentos con 11 concejales y necesita tres más para poder gobernar, ha asegurado que "no caben en Badalona experimentos que primen la ideología por encima de ayudar a los ciudadanos". Lo ha dicho en referencia a la coalición encabezada por la también ex alcaldesa Dolors Sabater, de las CUP, y de la que forma parte, entre otros, ERC. Esta coalición, que tiene 7 ediles, cuenta con el apoyo del único edil logrado por JxCat en este Ayuntamiento.

"Ha salido mal"

El líder de los populares de Badalona ha recordado que este partido facilitó en 2018 el acceso del PSC a la Alcaldía. Algo que, meses más tarde, los socialistas no respetaron y prefirieron pactar con otras formaciones de izquierdas e independentistas para mantener el control del Consistorio con Álex Pastor al frente. "El experimento de querer impedir a toda costa que gobierne el PP", ha recordado García Albiol al respecto, "ha salido mal".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, García Albiol ha pedido a las formaciones de izquierdas e independentistas de Badalona que "dejen de vivir obsesionados" con su figura y que se "obsesionen con cosas como ayudar" a las familias, los comerciantes y los empresarios. También ha tenido palabras el ex alcalde para el líder del PSC, Miquel Iceta, al que ha pedido que convenza a sus "socios" de que apoyen su idea de gobierno de unidad, "sin exclusiones, sin priorizar la ideología". Y es que los socialistas de Badalona parecer ser que sí estarían de acuerdo con una fórmula unitaria para gobernar la ciudad en estos momentos de crisis. "Cuando el PSC haya convencido a sus socios", ha añadido Albiol, "estaremos encantados de sentarnos a hablar".

Revancha o reconstrucción

Iceta, por su parte y en la misma emisora, ha reprochado a los partidos de la oposición las críticas hacia el ex alcalde Pastor, sobre todo en lo relacionado con su salud. En este sentido, el secretario general del PSC ha asegurado que estas palabras contra Pastor podrían dificultar cualquier acuerdo. En su opinión, tanto Albiol como Sabater están "más preocupados por la revancha que por la reconstrucción".

El Consistorio de Badalona está gobernado por el PSC (6 concejales) y Badalona En Comú-Podem (2 ediles). La alcaldesa accidental tras la dimisión de Pastor es Aïda Llaurado, de Badalona En Comú. La posconvergencia no quiere apoyar un gobierno en el que estén ni el PSC, encabezado ahora por Rubén Guijarro, ni los comunes, aunque necesita sus votos para poder dirigir el Ayuntamiento. Llaurado, por su parte, tiene claro que este partido apoyará una candidatura de izquierdas. Así lo ha indicado en su cuenta de Twitter, en la que ha recordado que el PP no cuenta con el respaldo mayoritario en votos de los ciudadanos. "Legitimidad democrática es representar a más gente", ha publicado Llaurado, "es responsabilidad de todos los partidos progresistas formar un Gobierno y no permitir el retorno del PP".