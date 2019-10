Los Mossos investigan las vinculaciones entre los CDR y la ANC

No hay vinculación pública entre los CDR y la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Por ahora, ambos grupos han mostrado su apoyo mutuo a las reivindicaciones, manifestaciones y protestas, junto a las lamentables justificaciones de la violencia extrema.

Según ha podido constatar El Liberal, los CDR de Manresa se citan en el mismo local que tiene la ANC en el municipio barcelonés, en la calle Caritat 28. Este local será inaugurado el próximo viernes por Elisenda Paluzie, que presentará la plataforma "madres y abuelas por la República", bajo la premisa de una "lucha no-violenta", pese a que la presidenta de la ANC ve "aspectos positivos" en la violencia al situarse en el resto del mundo el conflicto en Cataluña.

Días antes de su inauguración, en este mismo local se han citado los CDR del municipio barcelonés para "organizarse" y preparar nuevas acciones, donde se incluirán los ya habituales cortes de carretera en la zona. "Asamblea abierta unitaria" es la llamada de estos radicales para "organizarse y trabajar una respuesta conjunta".

En Sabadell, los CDR se reúnen en Can Capablanca, el mismo local donde realiza actividades la CUP, un local donde también ha llamado a reunirse la ANC de Tarrasa.

CDR y ANC comparten locales

Este mismo sistema de compartir locales ocurre también en Vic, donde el local escogido es propiedad del Ayuntamiento, regido por la maestra Anna Erra (JxCat). Tanto los CDR como la ANC utilizan las instalaciones del Centre Cívic Can Pau Raba. En este centro se ha promocionado el independentismo y documentales como "Nuestras acciones, nuestro poder: del pacifismo a la lucha no violenta", palabras que contrastan con los cortes de carreteras en las inmediaciones de este bastión separatista, como la C-17 a la altura de Gurb. El lema de la próxima reunión de los CDR es "la represión no nos para".

⚠️🚨 Continuen les CUES:🚧 TALL C17 / C25 a Gurb. Tallat els dos sentits: Nord i Sud.🚧✊ Perquè avui 27-Oct a #AltTer i #Vic tampoc serà un dia normal: Avui tampoc normalitzen la repressió. ✊#C17Gurb#RevoltaPopular 🔥 #CDRenXarxa#STOPrepressiópic.twitter.com/3wfw6zCNbB — CDR Vic (@CDRepublicaVic) October 27, 2019

Otros CDR se suman directamente a otras movilizaciones ya organizadas de antemano, sin hacer públicos lugares privados de las reuniones.

Grupos de whatsapp, identificaciones y diligencias

Por otro lado, los Mossos d'Esquadra están investigando estas vinculaciones entre los CDR, ANC y el Gobierno de la Generalitat de Quim Torra. De momento, los indicios "son muy claros", advierten las mismas fuentes. "Se están diligenciando atestados, con identificaciones", han afirmado las fuentes conocedoras de la investigación.

Como muestra estas fuentes han trasladado a este diario imágenes de grupos de whatsapp difundidas por los independentistas radicales. Entre ellas, movimientos policiales en el interior del recinto privado de los hoteles donde duermen, el transporte utilizado por los propios agentes para trasladarse y preguntas del tipo: "¿Hacemos algo?", en referencia a las fotografías. En el mismo grupo hay quien responde: "Exacto" a la pregunta. "Lo siento, pero no me gusta vivir en un pueblo con las fuerzas de ocupación", ha aseverado otro. "Estamos estudiando acciones", señalan en la misma conversación.

Otros señalan directamente un correo perteneciente a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para hacer llegar las propuestas de acciones concretas contra los agentes de Policía Nacional. En caso de ser aceptadas, se harán llegar por el grupo público. La propuesta, recalcan, debe llegar a "título personal" y no en nombre de la ANC. Todas las propuestas se debaten en las asambleas abiertas.

En el mismo grupo de Whatsapp se difunden también imágenes de vehículos de la Guardia Civil, donde se distribuyen emoticonos agarrando un bote de "fairy".

Las mismas fuentes también ven indicios de estas vinculaciones en las conversaciones privadas de empleados y funcionarios de centros de salud donde están ingresados agentes de la Policía Nacional. En los pantallazos de esos grupos, a los que ha tenido acceso El Liberal, se muestra el estupor del personal de salud por dormir junto a "pistolas".