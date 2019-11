La Crida Nacional Per la República no descarta presentarse a las próximas autonómicas

La formación Crida Nacional per la República, partido creado por el entorno del ex presidente Carles Puigdemont y del líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez (en prisión por sedición), ha anunciado hoy que no descarta presentar candidatura a unas eventuales elecciones autonómicas. El anuncio lo ha realizado su secretario general, Toni Morral, quien también ha explicado que la formación ha pospuesto la constitución de su Consejo de Representantes porque aún están pendientes de aprobación algunas secciones territoriales.

Morral ha asegurado que “en la ambición” de la Crida “está participar electoralmente” en Cataluña con el objetivo de “hacer efectivo el mandato del 1-O (la declaración unilateral de independencia) desde las instituciones”. Sin embargo, Morral ha matizado que la decisión de concurrir o no a los comicios dependerá de los integrantes de la formación, según informa Europa Press.

El secretario general de la Crida ha explicado que aún están “organizando el espacio” al que aspira a representar este nuevo partido, aunque también ha recordado que cuentan con “un documento político de organización muy claro”. Morral ha admitido que en la Crida “hay gente que es de JxCat” pero ha subrayado que la formación tiene un proyecto político propio que se acabará de definir una vez que esté constituido el Consejo de Representantes.

Asociación con 17.000 fundadores

La Crida Nacional per la República es, en realidad, una asociación promovida por gente cercana a Puigdemont y Sánchez. Según figura en su web, cuenta en la actualidad con casi 17.000 fundadores, 54.500 adheridos y algo más de 906 voluntarios. Se define como “movimiento político organizado que tiene como objetivo proclamar la república catalana mediante métodos exclusivamente pacíficos y democráticos”.

Sus integrantes dicen querer “ayudar a definir las estrategias sociales y políticas” que permitan declarar la independencia de Cataluña. Aseguran “no ir contra nadie” y estar “a favor de la unidad soberanista”. Destacan como puntos fuertes del grupo “la radicalidad democrática, la transversalidad ideológica, la transparencia y la buena gestión”. Además, mantienen como compromiso su disolución “una vez asumido el objetivo de instauración de la república catalana”.