Un eurodiputado de Ciudadanos pone en peligro la inmunidad de Puigdemont y Comín

El Brexit podría jugar una mala pasada a los fugados Carles Puigdemont y Toni Comín. Tras la salida de los británicos de la Unión Europea, la Comisión de Asuntos Legales -la Juri, como se la conoce en el mundillo del Parlamento Europeo- se ha quedado sin presidente, porque el cargo lo ostentaba la inglesa Lucy Nethsingha. El acuerdo de formación del parlamento de la Unión y sus respectivas comisiones, adjudicó la presidencia de esta comisión de carácter jurídico a Renew Europe Group (antes conocido como ALDE), el grupo supranacional de demócratas y liberales del que forma parte Ciudadanos. Y todo apunta a que ahora será un eurodiputado de Cs, Adrián Vázquez, quien tome el relevo de Nethsingha, para desconsuelo del independentismo, porque esta comisión es la que debe elevar una recomendación al pleno de la cámara europea sobre el suplicatorio que pide el levantamiento de la inmunidad de Puigdemont y Comín, solicitada por la justicia española.

Desde el grupo europarlamentario de Ciudadanos en Bruselas no confirman todavía que Vázquez sea el elegido para presidir la Comisión de Asuntos Legales, pero no niegan que tiene “muchas posibilidades”. “No hay nada decidido. Todavía se tiene que votar al sustituto de Lucy Netsingha pero dentro de Renew, Ciudadanos apunta a favorito para hacerse con la presidencia”, asegura un portavoz de la formación naranja. La decisión estaría ya “pactada” por las grandes instancias del grupo liberal, según las mismas fuentes.Se da la circunstancia de que Vázquez se incorporará como diputado al Parlamento Europeo el próximo 1 de febrero como consecuencia del aumento del cupo de escaños asignado a España tras la marcha de los diputados del Reino Unido. Pero, aunque todavía no ocupe su escaño en el parlamento europeo, Adrián Vázquez no es un novato en estas lides. En la anterior legislatura, el eurodiputado formó parte del equipo de Ciudadanos en la cámara europea como asesor.

El peso de Ciudadanos podría decantar la balanza

Es lógico que la más que probable designación de Adrián Vázquez esté generando un cierto desasosiego en el mundo independentista. El hecho de que la presidencia -y el peso que ello representa en la toma de decisiones y en la elaboración de la recomendación final- recaiga en Ciudadanos aumenta las posibilidades de que el informe emitido por la juri sea favorable al levantamiento de la inmunidad. Además, el presidente puede usar su voto de calidad en caso de empate y hacer decantar la balanza.En anteriores legislaturas europeas, la antigua Convergència (ahora JunsxCat) y Ciudadanos formaban parte de ALDE, lo que habría podido suponer un choque de trenes entre independentistas y constitucionalistas a la hora de fijar el posicionamiento. Pero JuntsxCat no es socio de ninguna alianza europea (El PDECat, heredero de CiU, fue expulsado de ALDE) y tampoco ningún grupo parlamentario ha querido dar su paraguas a los fugados Puigdemont y Comín que figuran como no adscritos. La soledad del exPresident de la Generalitat y su consejero de Salud en la eurocámara deja las manos libres a Ciudadanos para hacer valer en la comisión sus criterios favorables a la concesión del suplicatorio, todo y que el PNV también forma parte de Renew.

La virtual presidencia de Vázquez tendría como contrapeso en el debate sobre la inmunidad de los fugados el búlgaro Ángel Dzhambazki, que será el encargado de presentar la ponencia del suplicatorio. Da la casualidad de que Dzhambazki forma parte del Grupo de los Verdes-Alianza Libre Europea (ALE), la misma alianza en la que está integrada ERC, partidaria de que el ex President de la Generalitat conserve su inmunidad. Está previsto que en la próxima reunión de la Juri, el diputado de Bulgaria comience la presentación del caso del suplicatorio de Carles Puigdemont y Toni Comín.