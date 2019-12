La CUP celebra el Día de la Constitución rompiendo ejemplares de la Carta Magna

La formación antisistema e independentista radical CUP celebrará hoy el 41 aniversario de la proclamación de la Constitución rompiendo ejemplares de la misma en diferentes puntos de Cataluña. Bajo las etiquetas #TrenquemLa (rompámosla) y #JoTambéLaTrenco (yo también la rompo), los cupaires están invitados a diferentes actos en los que algunos radicales apuestan también por la quema de este documento.

En su perfil de Twitter, la CUP califica la Transición de "supuestamente modélica" y asegura que la Constitución solo ha servido para "negar los derechos de los pueblos", "negar los derechos básicos sociales como la vivienda y el trabajo digno" y presentar al Ejército como "garante de la unidad". En otro tuit, afirma que la Carta Magna "niega la memoria y apuntala la injusticia". Y, en uno más, tiene un recuerdo para las víctimas del atentado de Atocha.

❌41 anys d'una transició suposadament modèlica.D'un text que posava les bases per estructurar👉La negació de drets dels pobles👉La negació de drets bàsics socials com l'habitatge i el treball digne👉L'exercit com a garant de "la unidad"#TrenquemLaConstituciópic.twitter.com/jxnyaC2fhB