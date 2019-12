ERC teme que la inmunidad de Junqueras acabe beneficiando a Puigdemont

Una carambola inesperada. La cuestión prejudicial elevada por la defensa de Oriol Junqueras en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad parlamentaria del líder de ERC tras ser elegido eurodiputado el pasado 26 de mayo podría beneficiar a Carles Puigdemont de cara a hacer campaña electoral en unas futuras elecciones catalanas.

Si hasta ahora los vientos de cola eran favorables a ERC, que presionaba a sus socios de JxCat en el Govern para convocar a los catalanes a las urnas, el 19 de diciembre -fecha en el que el TJUE dictará sentencia- puede marcar un punto de inflexión. Una eventual inmunidad para Junqueras tendrá efectos sobre el exmandatario catalán huido a Bélgica, que podría concurrir a los comicios e incluso hacer campaña pisando suelo catalán. Se abriría un nuevo escenario en el que el adversario político de ERC ya no sería Torra sino Puigdemont y desde el partido no se fían de que, en la práctica, se traduzca en una liberación de su líder sobre quien recae una condena firme.

Una “discriminación” para Junqueras

Andreu Van den Eynde, letrado de Junqueras que elevó la cuestión al tribunal comunitario, se muestra prudente sobre el sentido del fallo y evita las especulaciones. Pero se hace eco de esta “incógnita” sobre la liberación del exvicepresidente del Govern: “Desde el punto de vista legal o formal es bastante evidente que la inmunidad implicará la liberación y la anulación de la sentencia, pero en la práctica es una incógnita”, explica a instancias de Vozpópuli.

Fuentes del partido van más allá y añaden que sería “una discriminación” que Puigdemont -quien no ha rendido cuentas con la justicia española- pudiera hacer campaña electoral y que, por contra, Junqueras, que lleva dos años encarcelado cumpliendo condena, no fuera liberado. “El problema es que el Tribunal Supremoestá dando algunas pistas de que de esta inmunidad no se derivará ninguna puesta en libertad. Por la misma razón tampoco dejaron que se presentara a las elecciones españolas”, esgrimen fuentes del partido.

Una unidad solo aparente

El dictamen del abogado general de la Unión Europea a favor de conceder la inmunidad a Junqueras no es vinculante pero fuentes jurídicas consultadas por este medio ven muy probable que el TJUE acabe fallando en la misma dirección y en contra del criterio del Tribunal Supremo que rechazó la excarcelación el pasado 14 de junio para comparecer ante la Junta Electoral Central con el fin de acatar la Constitución como persona electa al Parlamento Europeo.

Esta situación significaría una victoria para los independentistas frente al Estado, pero con sabor agridulce para ERC. A pesar de mostrar una aparente unidad en el Congreso, hace tiempo que no comparte la línea política marcada desde Waterloo. Las elecciones catalanas debían servir para consolidar su posición estratégica frente a la de sus socios de JxCat y la CUP. Pero la eventual presencia de Puigdemont gracias al recurso de Junqueras puede cambiarlo todo.