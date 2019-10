Una empresa andaluza hace publicidad a costa de los CDR en Sants

Que el procés catalán es un negocio es algo que pocos pueden poner ya en duda. Son probablemente miles los que viven a costa de la utópica independencia de Cataluña. Pero no solo dentro de esta Comunidad Autónoma hay quien se aprovecha de la situación. Estos días, una tienda cordobesa ha utilizado las algaradas callejeras promovidas por los independentistas para hacer publicidad de sus productos a costa de la situación que se vive en Cataluña.

Se trata de la empresa Ropa Laboral RM, ubicada en Motril (Córdoba) e integrada en el grupo Rafi Madrid Confecciones. El negocio se dedica a la venta de ropa de trabajo para diferentes sectores, así como ropa de casa. Esta empresa no ha dudado en emplear los conflictos en las calles catalanas para, a través de sus redes sociales, promocionar sus productos. Y así, hace un par de semanas, desde su cuenta de Twitter, lanzaba un tuit en el que, apelando a los problemas que estaban provocando los CDR en la estación de Sants y las imágenes de numerosas hogueras en la ciudad de Barcelona, ofrecía a sus potenciales clientes cazadoras ignífugas.

“Cazadoras ignífugas por si se calienta demasiado el ambiente en Sants”, rezaba el tuit, que continuaba ofreciendo un enlace a la tienda online de la empresa “para saber más”. Si bien la promoción no tuvo muchas reacciones, el autor del tuit, hijo de la dueña de la empresa decidió borrarlo. Pero , como suele pasar en Twitter, alguien fue más rápido y pudo hacer una captura del mismo que aún circula por la red.Solo una persona respondió al mismo, echando mano de la guasa, como suele suceder entre los tuiteros: “Aprovechando a situación para hacer publicidad, jajajajajaj”.

El responsable de la gestión de las redes sociales de la empresa es el hijo de la propietaria, David Cruz. Asegura, en declaraciones a El Liberal, que su tuit solo buscaba “atraer feedback”. Sobre lo que está sucediendo en Cataluña, prefiere no opinar porque, afirma, no quiere “meterse en temas políticos”. Es por ello que, tras publicar el tuit y pensárselo bien, decidió eliminarlo: “Lo hice porque podía darnos problemas y, la verdad, no quiero dar una mala imagen de la empresa”.

Ropa Laboral RM está dirigido por Rafi Madrid

Ropa Laboral RM es un negocio complementario al dirigido por Rafi Madrid. La empresa comenzó vendiendo ropa de hogar, de caballero y de mujer. Y, años más tarde sumó las prendas relacionadas con el mundo del trabajo y, de la venta física, pasó a comercializar sus productos también en internet.

En el área de ropa de trabajo, cuentan con el respaldo de la misma Junta de Andalucía, que, explican en su web, les designó “como una de las tiendas suministradoras de ropa laboral para los empleados públicos” de la comarca en la que están localizados. Así, proporcionan prendas a “colegios, guarderías y hospitales públicos”.La empresa, además, es beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, cuyo objetivo es “potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación”. Gracias a este programa, aseguran en su carta de presentación online, han podido “incorporar la innovación de sus procesos al adquirir inmovilizado de fábrica”. Algo que realizaron en 2017. A esta ayuda sumaron también “el apoyo al programa TIC Cámaras de la Cámara de Comercio de Córdoba”.

Consultando su cuenta de Twitter, no es la primera vez que esta empresa utiliza los problemas asociados al proyecto soberanista de Cataluña. Así se desprende de la respuesta a otro tuit también borrado por la empresa en julio de este año. Otro tuitero le preguntaba si podrían hacer camisetas con el lema ‘La República no existe, idiota’. La respuesta de la empresa fue: “También te hago un presupuesto, claro. ¿Cuántas camisetas querrías?”.

Lo cierto es que, en su cuenta de Twitter, la empresa suele utilizar asuntos de actualidad para dar a conocer sus productos. “Aprovecho los hashtags (etiquetas) que hay en Twitter para anunciar nuestros productos”, concluye David Cruz. Los que siguen son algunas muestras de cómo, vía noticias de cualquier tipo, Ropa Laboral RM se promociona en esta red social. Una estrategia válida y efectiva en los tiempos que corren.