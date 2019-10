Los Mossos impiden a los CDR el bloqueo de la estación de Sants

Los Mossos d'Esquadra impiden un nuevo asedio a la estación de Sants por parte de los CDR. Desde las 19.00 horas, cientos de independentistas tratan de bloquear la infraestructura clave.

El objetivo era rodear la estación, pero hasta ahora hay accesos abiertos y los pasajeros con billete pueden acceder al interior. También hay un paso abierto desde el exterior. Los Mossos, por su parte, se están preparando de cara a una posible carga o el lanzamiento de objetos.

La tensión va en aumento en los alrededores, mientras en los primeros puestos no se ven encapuchados ni embozados, mientras los agentes de los Mossos ya están preparados en caso de una orden de carga, mientras se refuerza la presencia policial. Desde Renfe aseguran que no hay retrasos ni cancelaciones, aunque los afectados son pasajeros, aunque se ha abierto un cordón policial para poder acceder con billete a la estación.

En las puertas de la estación vuelven a faltar las vallas protectoras, como ocurrió el pasado sábado en Vía Laietana, dejando de nuevo a manifestantes y agentes cara a cara. Los furgones policiales sirven de parapeto para evitar una avalancha masiva, debido al reducido espacio para poder entrar.

Los exaltados separatistas gritan "prensa española, manipuladora" y "no pasarán" a los pasajeros, pese a que están entrando. Por su parte, Renfe está pidiendo a los pasajeros no bajar en Sants, aunque no se ha cortado la circulación.

Cortes en Meridiana

Una nueva noche más, los CDR han vuelto a cortar con total impunidad la salida de Meridiana hacia la zona del Vallés Occidental, la carretera más transitada de Cataluña. Un binomio de la Guardia Urbana está desviando el tráfico, sin que haya identificaciones.

Bolsas de "mierda" en Mataró

Los juzgados de Mataró están protegidos por un fuerte dispositivo policial. Los CDR han convocado una concentración en este lugar para tirar bolsas de basura con el lema "mierda de justicia".