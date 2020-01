El precio del alquiler en Barcelona vuelve a subir y supera los 1.000 euros

El precio medio de alquiler en Barcelona ha cerrado el pasado año por encima de los 1.000 euros. Sarrià- Sant Gervasi lidera este ránking, con un alquiler medio de 1.270 euros, mientras que Nous Barris cierra la tabla con una precio medio de 670 euros.

Desde la llegada de Ada Colau a la Alcaldía de Barcelona, el precio medio del alquiler se ha disparado un 45% a cierre del año, al pasar de los 690 euros a los más de 1.000 euros, convirtiendo a Barcelona en la ciudad española más cara para vivir de alquiler, por encima de Madrid. De esta forma, un inquilino paga de media unos 18,6 euros por metro cuadrado frente a los 16,01 que se piden en la capital.

Según los datos del Instituto Catalán del Suelo (Incasol), en el último trimestre el precio en la zona más cara de Barcelona ha subido un 1%, con un precio medio de casi 1.300 euros, seguido de Les Corts, con 1.150 euros; el Eixample, 1.050 euros; y Ciutat Vella, 950 euros. El precio de Nou Barris es la mitad que en Sarrià.

Soluciones más asequibles

Ante esta situación, el mercado inmobiliario trata de reinventarse con soluciones más asequibles y reducir el presupuesto destinado al alquiler, como compartir piso. Inèdit es una de ellas. La startup ofrece alojamiento a estudiantes y profesionales extranjeros con inquietudes similares.

"No solo nos limitamos a ofrecer habitaciones de alquiler, sino que también ofrecemos un servicio 'todo incluido' que nuestros clientes valoran positivamente", ha asegurado Laia Comas, CEO de la inmobiliaria. "El arrendatario no tiene que preocuparse de la logística que implica el alquiler del piso (fianzas, suministros, comisiones de agencia, compra de mobiliario y electrodomésticos, Internet, etc.) ni tampoco de la limpieza del inmueble y el mantenimiento del mismo", ha afirmado. Además, periódicamente organizamos actividades sociales y culturales para que puedan conocer gente de otros pisos y entender mejor la cultura catalana.

Habitaciones a 400 en el centro de Barcelona

"Teniendo en cuenta todo lo que ofrecemos, nuestros clientes pueden disfrutar de una opción más económica que el alquiler convencional, con una amplia gama de servicios incluida en el precio mensual, así como actividades experienciales", ha señalado. "A diferencia de los inmuebles que se pueden encontrar en el mercado actual, Inèdit cuenta con viviendas modernas y de diseño, totalmente reformadas y con altos estándares de calidad en el centro de Barcelona", todas ellas ubicadas en los barrios más céntricos, como Eixample, Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi y Ciutat Vella.

En función de la ubicación del piso y las características de la habitación, el precio del alquiler de este servicio ‘todo incluido’ – que incluye una gran cantidad de servicios – se sitúa alrededor de los 400 euros por persona en el caso de habitaciones compartidas y de 650 euros en habitaciones individuales.