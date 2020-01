El Govern se reúne de urgencia con los taxistas para evitar el boicot al MWC

El Área Metropolitanta de Barcelona (AMB) y el Govern han convocado una reunión de “urgencia” este martes a las 13:00 horas con el sector del taxi para evitar las movilizaciones con las que amenazó Élite Taxi, la semana pasada, para boicotear el Mobile World Congress (MWC).

El objetivo de estas movilizaciones sería "presionar por el cumplimiento del decreto ley de la Generalitat y el reglamento de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) de la AMB ". Entre las reclamaciones de los taxistas hay crear un registro electrónico "efectivo" para controlar los 15 minutos de precontratación de los VTC, hacer visibles los precios dentro de los vehículos y poner los identificadores exteriores y visibles para controlar los días de descanso obligatorio semanal.

A la convocatoria asistirán el secretario de Infraestructuras y Mobilidad de la Generalitat, Isidre Gavín, y la presidenta del Instituto Metropolitano del Taxi (Imet) y concejala de Movilidad, Rosa Alarcón, con sus respectivos equipos técnicos, así como representantes de las asociaciones de taxistas Élite Taxi, STAC, ANGET y TLU.

Élite Taxin amenazó con huelga durante el MWC

El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, declaró en un comunicado, el pasado jueves, que los taxistas han sido "muy pacientes" con la Generalitat y el AMB por la buena voluntad que mostraron, pero que las normas que impulsaron para los VTC no se están aplicando.

Además remarcó que el sector del taxi no va a permitir que "no se apliquen las reglas en las calles porque la ley es para todos igual". "No nos queda más remedio que tomar medidas para que se pongan los medios suficientes y se faciliten las herramientas necesarias para su cumplimiento".