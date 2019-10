Mossos cargan contra Torra y el operativo "erróneo" pero dan las gracias a los antidisturbios de la Policía Nacional

"Gracias a la UIP (los antidisturbios de la Policía Nacional) se ha podido salvar a nuestra gente de Arro y Brimo-antidisturbios de Mossos- en muchas situaciones de riesgo en el aeropuerto y otros lugares de conflicto". Son palabras de agradecimiento a la Policía Nacional por parte de Mossos de Esquadra.

Del agradecimiento, se ha pasado a la crítica. "Así no, gobernantes. Así no. Vergüenza absoluta con esta conducta". El sindicato SME ha cargado no solo contra los manifestantes violentos durante los últimos tres días en las calles de Barcelona y de otras zonas de Cataluña, sino también contra los mandos y la Generalitat de Quim Torra por haber diseñado un "erróneo operativo".

"Nulo interés desde la Generalitat y el propio Departamento de Interior -dirigido por Miquel Buch- por los agentes heridos", mientras Quim Torra evitaba mencionar a los Mossos en su comunicado de esta madrugada.

También han cargado contra los partidos políticos que ponen en la diana a los Mossos, al no dejar claro que los responsables de los disturbios son los violentos. "Todo para no perder electorado", han aseverado.

Falta de previsión, pese a los anuncios de las convocatorias

"Ni entendemos, ni aceptamos, la falta de previsión producida", continúa el sindicato en una carga verbal contra sus jefes. "Dispositivos encabezados por mandos sin experiencia en orden público no se dejan asesorar", han lamentado.

"¿Cómo puede ser que no se pongan más medios en el aeropuerto porque se sabía que este era un foco objetivo prioritario?", se preguntan, más cuando la Brimo estuvo la pasada semana para conocer el lugar y diseñar el dispositivo.

A su juicio, hay una "clara falta de preocupación" hacia los antidisturbios de los Mossos de Esquadra, entre los que enumeran "un planteamiento erróneo del dispositivo", sin la movilización de otras unidades, pese al asedio de los violentos o bien se despliegan agentes en zonas donde no se producen altercados.

Según ha denunciado el sindicato, se obliga a cambiar el turno en plena situación de riesgo, como ocurrió en la Delegación del Gobierno en Barcelona, pese a la negativa de los agentes que impedían el asalto y una vez se había roto el cordón de vallas, poniendo además la inutilidad e ineficacia de estas barreras.

Los agentes "pidieron continuar en sus puestos ante la magnitud del caso y las órdenes que se les indicó es incomprensiblemente que finalizaran su turno", han aseverado.

Una mala gestión y sin medios

Tampoco desde el CECOR se ha aceptado el ofrecimiento de agentes fuera de servicio para ayudar a sus compañeros. A Su juicio, se ha hecho evidente "una mala gestión" y "no hay material suficientemente adecuado por los recortes económicos".

Por otro lado, han pedido que se pongan en marcha tanto la unidad montada como los camiones de agua, pero solo obtienen como respuesta de sus responsables la excusa de que "son muy caras".

Además, "se deniega la utilización de medios de los que disponen los servicios de orden público cuando los especialistas lo solicitan en situaciones comprometidas y/o de peligro para la integridad física de personas y agentes".

Según han denunciado, se han registrado lesiones entre los agentes de la Arro por manejar distinto material antidisturbio sin tener la experiencia necesaria, mientras han destacado la "profesionalidad absoluta" de ambas unidades. Pese a las lesiones y contusiones, han seguido trabajando ante la "magnitud de los hechos".