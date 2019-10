Grifols: en línea para cumplir estimaciones del conjunto del año

Según los analistas de Renta4Banco los resultados 3T19 de Grifols están ligeramente por encima de sus estimaciones (y las de consenso) tanto en ingresos (+3%) como en beneficio bruto (+2%) y en línea con las estimaciones de Renta4Banco en EBITDA (aunque las superan en un +7% vs consenso). Este análisis se reaiza después de la presentación de resultados de la compañía.

Los ingresos avanzan un +15% en el 3T19 (vs +12% R4e y consenso), con el crecimiento orgánico en niveles sólidos y una divisa favorable (apreciación del usd). Así alcanzan los 1.314 mln eur gracias a la sólida demanda de las principales proteínas plasmáticas y los 3.738 mln eur en el acumulado del año, equivalente al 75% de la previsión de los analistas (y la de consenso) para el conjunto de 2019.

La principal división del Grupo, Biociencia (78% de los ingresos), presenta un crecimiento de los ingresos del +13% i.a. con la fortaleza de las principales proteínas plasmáticas como principal catalizador (crecimiento orgánico del +10%. Respecto a Diagnóstico (14% de los ingresos) los ingresos avanzan +4% gracias al negocio de medicina transfusional y en cuanto a Hospitales (2% de los ingresos) alcanzan los 30 mln eur (vs 29 mln eur R4e) con crecimiento en todas las líneas de negocio.

El margen bruto ha mejorado en +23 pbs hasta el 46,2% (vs 46,4% R4e y 46,7%e de consenso) gracias a la fuerte demanda de proteínas, eficiencias en los centros de recolección y menores costes de plasma. Para el conjunto de 2019 esperamos un avance de +0,8 pp hasta el 46,5% (en línea con el consenso). En cuanto al EBITDA, ha mostrado un crecimiento del +14% (vs +13% R4e y +6%e consenso) hasta los 369 mln eur, con un margen del 28% (-32 pbs vs 3T18). Durante 9M19 el EBITDA alcanza los 1.066 mln eur, equivalente al 74% de nuestra estimación (y la de consenso) para el conjunto del año.

En el acumulado del año, la compañía ha invertido 188 mln eur. Recordamos que la compañía ha guiado a un plan de inversiones 2018-22 de 1.400 mln eur.

La deuda neta disminuye hasta 5.804 mln eur (vs 5.845 mln eur en jun-19), con un ratio DN/EBITDA de 4,35x, en línea con objetivo para el conjunto del año. Recordamos que la compañía estableció un objetivo 2019 de 4,5x (vs 4x R4e) y de menos de 4x a medio plazo (en línea con nuestras estimaciones). Ayer a cierre de mercado Grifols anunciaba que ha iniciado el proceso de refinanciación de la deuda bancaria “senior secured” con una nueva financiación por hasta 5.300 mln eur, con el fin de reducir el coste de la deuda, alargar su vencimiento y mejorar la flexibilidad financiera.