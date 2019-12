Cuentas rusas muestran su satisfacción por la inmunidad de Junqueras

Cuentas y perfiles rusos han sido los primeros en reaccionar ante la inmunidad parlamentaria que el TJUE ha otorgado a Oriol Junqueras. Lo han hecho antes incluso de que se pronunciaran los principales dirigentes de ERC y JxCat.

La cuenta Russian Market, con más de 100.000 seguidores en la red social, ha pedido la liberación inmediata del político encarcelado y ha equiparado Barcelona a Hong Kong,donde ciudadanos y estudiantes protestan por sus derechos civiles contra la dictadura China.

ORIOL JUNQERAS SHOULD BE FREED - EU TOP COURT- Barcelona goes Hong Kong?