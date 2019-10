Colau oculta a los antidisturbios de la Guardia Urbana pese a desplegarlos contra los 'manteros'

La ausencia de los antidisturbios de la Guardia Urbana no ha pasado inadvertida en la última semana de violencia en Barcelona. Pese a las reiteradas quejas de sindicatos, el Gobierno de Ada Colau y Jaume Collboni se ha negado a desplegarlos, un hecho insólito, no solo por la extrema violencia mostrada por los independentistas y antisistema sino porque la alcaldesa de Barcelona sí dio orden de desplegar esta unidad antidisturbios en la crisis de los manteros.

En dotación de equipos, la única diferencia con los Mossos es el nombre del cuerpo. Están dotados de escudos, guantes protectores, chalecos antibala, cascos, escudos, porras reglamentarias y pistolas, según han señalado fuentes de CSIF-Guardia Urbana a El Liberal.

Esta unidad, a la que ha cambiado el nombre en marzo pero no ha sido desmantelada, no se ha activado en ningún momento durante los últimos seis días pese a utilizarla contra los manteros que invadieron el centro de Barcelona y la zona del paseo marítimo.

Tal y como ha denunciado CSIF-Guardia Urbana a este medio, "no existe ninguna diferencia entre un agente de la Brimo de Mossos -antidisturbios- con otro de la policía local". La imagen corresponde a una "actuación conjunta de orden público contra el top manta", destaca el sindicato, pero los agentes no intervienen en el dispositivo diseñado por el CECOR, donde los Mossos están al mando. De hecho, en las últimas reuniones no ha estado presente la alcaldesa de Barcelona. "No interviene en los dispositivos de orden público en el momento ni después de los desórdenes", han lamentado desde CSIF, pese a que se han ofrecido voluntarios para ayudar a la Policía Nacional y a los Mossos.

"Ada Colau se resiste a que la Policía Guardia Urbana defienda a sus ciudadanos y su ciudad, de aquellos que con violencia la queman, asalta los comercios, dañan la propiedad pública y privada", han cargado.

"No quiere que se vea un video o foto, en el que la Guardia Urbana utiliza la legítima defensa de la fuerza que le confiere la Constitución y la ley, para que se respete el orden público", han destacado. El sindicato recuerda que todas las policías locales tienen competencias para "colaborar con las Fuerzas del Estado y Autonómicas en el orden público". No se refiere únicamente a los requerimientos, también "lo es de oficio cuando ves los desórdenes públicos", como los vividos esta misma semana. "Colau acuartela a su Policía, con servicios estáticos o sin concretar, mientras la ciudad y los ciudadanos viven el mayor caos de su historia reciente", han criticado.

Del centro a Las Ramblas tras no reponer contenedores

Durante los últimos días de violencia, el Ayuntamiento de Barcelona no ha retirado los contenedores de las zonas más calientes, como el Eixample, tampoco los había repuesto, dejando sin material para hacer barricadas a los antisistema y CDR.

Por este motivo y tras cinco noches de violencia extrema, los CDR se dirigieron a una de las zonas más transitadas de Barcelona, la Rambla, llegando a la calle hospital y a las cercanías del Liceo. Los violentos realizaron este sábado hasta ocho barricadas incendiarias en la zona y atacaron a agentes de la policía local de Colau y Collboni, provocando desperfectos en los vehículos policiales, según han señalado fuentes policiales a El Liberal.