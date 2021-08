Iberdrola, Endesa, EDP y Viesgo se han pronunciado sobre la crisis de los precios eléctricos que se está viviendo en España en este verano. A través de su asociación, Aelec, han querido dejar claro que gran parte de esta culpa llega porque "en nuestro país contamos con un modelo de tarifa regulada (PVPC) que traslada volatilidad al cliente residencial". No obstante, estas empresas señalan que el impacto de los altos precios mayoristas para estos consumidores se estima en "unos cuatro euros al mes".

"Aelec recuerda que este encarecimiento de los precios está ocurriendo también, y en la misma medida, en el resto de los mercados europeos", detalla su comunicado. "No obstante, en el caso de nuestro país contamos con un modelo de tarifa regulada (PVPC) que traslada volatilidad al cliente residencial y además hace recaer sobre su factura impuestos, cargos y tasas que no dependen de su propio consumo y el impacto de los altos precios mayoristas para estos consumidores se estima en unos cuatro euros al mes", añaden.

Iberdrola, Endesa, EDP y Viesgo resaltan en su comunicado que esta crisis de precios no afecta a aquellos consumidores que operan en el mercado libre pues no tienen subidas de precio. Las empresas justifican que este escenario se da por el extraordinario aumento en el precio del gas natural, cinco veces superior al de hace un año, y el alza del precio de los derechos de CO 2 , que está provocando que los actuales precios del mercado mayorista de electricidad se sitúen en máximos históricos.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, en la junta general de accionistas de 2021 Endesa

Iberdrola, Endesa y EDP analizan las medidas

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica valora positivamente las medidas temporales aplicadas sobre los impuestos, tanto la reducción del IVA como del impuesto a la generación del 7%. "No obstante, la revisión de la tarifa regulada vinculándola a precios estables, tal y como se hace en los países europeos, permitiría evitar la volatilidad en la factura que pagan los hogares", matizan.

Iberdrola, Endesa y EDP defienden la actividad y el papel de las compañías eléctricas y aclara que éstas no se están beneficiando de la subida del precio en el mercado mayorista. Por el contrario, consideran que la actividad gasista es la que se ha visto beneficiada por la actual situación del mercado.

Pedro Sánchez saluda al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez, en la presentación del proyecto España 2050. EP

"La generación eléctrica sin emisiones, donde destacan las compañías de Aelec principalmente, contribuye a bajar los precios del pool", defiende en su comunicado. "Además, las compañías eléctricas de Aelec están asumiendo importantísimos esfuerzos económicos, tanto por la vía de los impuestos, que superan los 3.300 millones de euros anuales, como por la de las inversiones, con un compromiso que supera los 4.500 millones de euros este año. Todos fundamentales para los intereses de nuestro país", comentan.

Estas empresas insisten en que cuanto más se avance en la electrificación del modelo económico-productivo nacional y del conjunto de la sociedad a través de tecnologías de generación con renovables, más rápido nos encaminaremos hacia un precio de la energía barato y asumible para todos.