Los inversores que se han convertido en los primeros accionistas de Abengoa, con el 15,5% del capital, y que se disponían esta semana a tomar el control de la empresa, tienen previsto recurrir este martes el auto del juez de Sevilla a través del cual el viernes pasado suspendió la Junta que la empresa debía celebrar mañana miércoles, en primera convocatoria.

De acuerdo a fuentes cercanas a los accionistas reunidos en la plataforma AbengoaShares, disconformes con la gestión de Abengoa del equipo liderado por Gonzalo de Urquijo, en su recurso a la suspensión de la Junta decidida por el juez se referirán a otros casos en los que una Junta de Accionistas se celebró a pesar de la declaración de concurso de la empresa, como el del Deportivo de la Coruña.

En diciembre de 2013 el juez del mercantil número uno de La Coruña, Pablo González-Carreró -el mismo que estuvo al frente del concurso de Martinsa Fadesa- denegó la suspensión solicitada de una Junta de Accionistas del equipo de fútbol, que entonces se encontraba en concurso de acreedores.

El presidente propuesto para Abengoa advierte que la empresa negocia dar entrada a un fondo buitre

Los accionistas de Abengoa recordarán en su recurso que también entonces la Junta que iba a celebrar del Deportivo de La Coruña tenía previsto elegir un nuevo consejo de administración.

Fuentes de la plataforma AbengoaShares han indicado a este diario que consideran que la solicitud de concurso de acreedores de Abengoa es en realidad una treta para impedir el cambio del consejo de administración.

Los accionistas reunidos en dicha plataforma se disponían a nombrar en la Junta de esta semana como consejeros a Clemente Fernández (expresidente de Amper, propuesto como nuevo presidente de Abengoa); José Joaquín Martínez Sieso (presidente de Cantabria, por el PP, entre 1995 y 2003), y José Alfonso Murat Moreno, fundador de la tecnológica cántabra Sayme.

Los accionistas liderados por Clemente Fernández ven irregularidades en la composición de comisiones de Abengoa

En el auto de declaración de concurso de Abengoa del viernes, en el que se informa de la suspensión cautelar de la Junta, el juez advierte que el resultado de la misma pudiera "afectar también decisivamente en el devenir inmediato de la entidad, e incidir negativamente en su situación patrimonial, dadas además las diferencias de futuro ya públicamente aireadas entre socios".

Clemente Fernández, presidente propuesto en Abengoa.

Los accionistas liderados por Clemente Fernández incidirán en su recurso en las irregularidades que, a su juicio, está cometiendo el actual consejo de administración de Abengoa, presidido por Juan Pablo López Bravo, al no cumplir con la normativa sobre la composición de los comités de auditoría y nombramiento y retribuciones de la empresa.

Negocia con un fondo

Clemente Fernández, el presidente propuesto para Abengoa por los accionistas que controlan el 15,5% del capital, envió este lunes un correo a la plantilla de la compañía energética advirtiendo que la empresa está preparando la entrada de un fondo buitre en el capital de Abenewco1, la sociedad a la que se ha traspasado el grueso del negocio del grupo.

"Ayer domingo han estado trabajando directivos de la empresa en acelerar la salida de la filial Abenewco1 hacia un Fondo americano que al parecer va a realizar una oferta inicial de 35MM que será seguida de otros 30MM para determinadas obras y 100MM para comprar deuda financiera", asegura Clemente en el comunicado, al que ha tenido acceso este diario.

"Es decir, que realmente la oferta no aporta cifras que puedan generar futuro para la compañía ya que el grueso no entraría en la filial. Este tipo de fondos americanos son maximizadores de capital, o sea que no tendrán en cuenta ni a personas ni a proveedores no necesarios para su nueva estructura", asegura Fernández.

El expresidente de Amper sostiene que con esa operación, "el centro de decisión estará fuera de España y pasarán a despiezar Abenewco1 vendiendo a otras empresas sectoriales el conocimiento y la parte de valor". Fernández aboga por evitar esa supuesta venta al fondo y optar por la opción de rescate del fondo habilitado por la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales).