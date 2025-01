Moncloa acelera para convertir a Indra en una referencia en Defensa y compra Hispasat por 720 millones

Indra ya ha dado el paso definitivo para conseguir el objetivo de crear un campeón del sector aeroespacial. Con la salida de Marc Murtra a Telefónica y la llegada de Ángel Escribano como nuevo máximo dirigente de la empresa, participada por el Estado y de la que es máxima accionista, se han acelerado los planes que se tenía sobre la compañía. Este viernes, ha notificado la adquisición del 89,68% del capital social de la compañía satelital Hispasat; una operación que se ha saldado por un importe de 725 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El plan estratégico de la empresa ya contaba con esta operación y que aprobó la junta de accionistas. Moncloa estaba intentando en hacer de Indra un gigante del sector de Defensa. Por esta razón, Indra se ha lanzado a cerrar esta adquisición. La hoja de ruta de la empresa pasaba por segregar su negocio satelital y crear Indra Espacio, una sociedad en la que aglutinar compañías como Hispasat.



El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha sido preguntado por este asunto por los periodistas este viernes, pero no quiso pronunciarse: "No voy a opinar y creo que no debo hacerlo". Una compra que se hizo oficial horas después.

Con todo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez lanza un guiño a la OTAN puesto que había apremiado en los últimos tiempos a acometer inversiones en Defensa, algo que ha cumplido con creces tras esta operación. Donald Trump, durante su estancia en Davos, instó a España a aumentar sus partidas en este sector.

Gasto militar

La adquisición de Hispasat resulta clave para el sector aeroespacial y, por tanto, para el militar. Para Indra y para el Estado era fundamental comprar esta compañía para poder competir en Europa y en el mundo. El Ministerio de Defensa también había presionado para que se llevase a cabo esta operación.

El presidente de Indra ya dejó entrever sus intenciones e indicó que iba a intentar hacer un plan estratégico "más ambicioso. O un pelín más ambicioso, porque los tiempos cuadran para que pudiera ser una chispa más ambicioso, pero, por supuesto, desde la modestia siempre y desde la calma de decir, este es el plan que tenemos y ojalá nos salga mejor".

La figura de Miguel Ángel Panduro ha resultado fundamental en la compra de Hispasat por parte de Indra. El CEO de la empresa satelital fue consejero de Escribano, con una aportación profesional que resultó clave durante años para el desarrollo exitoso de la empresa de los hermanos Ángel, ahora presidente de Indra, y Javier Escribano.

La operación está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas, de carácter esencialmente regulatorio, tanto en España como en otras jurisdicciones; a la aprobación por la Junta General de Accionistas de Indra.