Illa da por hecha ante los inversores la condonación de la deuda de Cataluña

Salvador Illa no ha tardado ni una semana en mover pieza. Este martes, séptimo día de 2025, el presidente de la Generalitat se reunió en Barcelona con líderes patronales y sindicales catalanes. El objetivo: reactivar la presión para que Pedro Sánchez cumpla en los próximos meses su promesa de condonar el 20% de la deuda de Cataluña con el Estado.

Esa cesión es clave para que Illa pueda cumplir al final de este mismo año otra meta: regresar, por fin, a los mercados en busca de financiación. Cataluña lleva más de 12 años alimentándose de las inyecciones que le proporciona el Estado a través de mecanismos como el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica). No hay otra región que se haya beneficiado tanto de esta financiación privilegiada.

Desde 2012, el Estado ha inyectado más de 140.000 millones de euros a Cataluña. Para poner en valor el dato, basta con comparar lo recibido por una economía con características similares. Andalucía, con un PIB y una población parecida, percibió tres veces menos (53.600 millones).

A la Generalitat no le quedaba otra opción que acudir al FLA, en vista de su frágil 'salud' financiera. Esos desequilibrios fueron los que la condenaron a sufrir el estigma del 'bono basura', a partir de la recesión de 2012. Las agencias que puntúan los bonos catanales (Moody's, Fitch y DRBS) han ido mejorando el 'rating' con cuentagotas, pero no lo suficiente como para que el 'Govern' recupere la confianza de los inversores. La Comunidad de Madrid no ha tenido ese problema, pese a formar parte del Régimen Común, y se financia sin problemas sin necesidad de acudir al FLA.

Así pues, el retorno a los mercados se ha convertido en una cuestión casi de orgullo para la Generalitat. En los informes elaborados en junio, con los primeros preparativos para arrancar los Presupuestos, los técnicos del 'Govern' ya vislumbraban un escenario apto para volver a captar financiación privada. Y hace poco más de un mes, el Departamento de Economía y Hacienda elaboró una presentación dirigida a inversores, en la que se da por hecha la próxima condonación de la deuda.

Presentación para inversores

El documento consta de 35 páginas, está redactado en inglés, y refleja la situación actual de las finanzas catalanas y las proyecciones de cara a 2025. Además de enumerar las 'bondades' de la economía regional, expone el complicado calendario de vencimientos de deuda y la estrategia para afrontarlos. A lo largo de este año, vence una partida total de 8.481 millones, con cargo al FLA.

Sin embargo, el equipo económico de Illa, encabezado por la consejera Alícia Romero, introduce un aviso claro dirigido a los inversores: las previsiones de 2025 están pendientes de los efectos positivos que tendrá la condonación de la deuda. "Esta presentación no incluye los efectos futuros derivados del cumplimiento del punto 3 del anexo 2 del acuerdo político entre el Partido Socialista Obrero Español y Esquerra Republicana de Catalunya para la segunda fase del proceso de diálogo, negociación y acuerdo, de noviembre de 2023".

A continuación, el documento explica el compromiso adquirido entre las dos formaciones, que "supondrá la asunción de alrededor del 20% de la deuda pendiente de pago de los mecanismos de liquidez del Estado". En total, según precisa el informe, "unos 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña, y supondrá un ahorro de unos 1.300 millones de euros en gastos de intereses".

El anterior informe económico, elaborado en mayo, recogía una advertencia similar. La diferencia es que el Govern estaba en manos de ERC, el partido que logró arrancar a Sánchez la condonación. Ese pactó desató la 'rebelión' de algunos barones socialistas, que enfurecieron más aún con la siguiente cesión (el cupo catalán). En esta ocasión, es un 'president' socialista el que se compromete ante los inversores a arrancar al Gobierno central la ejecución definitiva del compromiso.

Reunión con empresarios

No es casual que sea el propio Illa quien ha liderado la primera reunión con los agentes sociales para relanzar la condonación. A la cita acudieron -además de UGT y CCOO- dos representantes empresariales: Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball); y su homólogo en la patronal de pymes Pimec, Antoni Cañete. El 'president' les arrancó una declaración conjunta, que servirá de base para captar una "mayoría social" más amplia que reme a favor del perdón de la deuda.

"Se requiere sanear la situación económica que hace años arrastra Cataluña, además de la mejora de la financiación", aseguró este martes la portavoz del Govern, Sílvia Paneque. Ese es un trámite imprescindible para que la región convenza, primero, a las agencias de 'rating' y, posteriormente, a los inversores que compran deuda.