España puede alcanzar los 100 millones de turistas en 2025, pero no adelantará a Francia

El turismo continúa creciendo con fuerza en España en el inicio de 2025, tras cerrar un año histórico con 94 millones de turistas extranjeros, por lo que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) ve posible que se alcancen los 100 millones en el presente ejercicio. Aunque España podría romper este año esa barrera, la presidenta y consejera delegada del WTTC, Julia Simpson, descarta que arrebate la primera posición mundial a Francia que ya en 2024 casi la ha rozado, con 99,8 millones. No obstante, se trata de un avance de menos del 2% frente a uno del 10% en España, que, además, sigue situándose muy por encima de Francia en cuanto a los ingresos por turismo internacional, al sumar, de acuerdo con las estimaciones del WTTC, 98.600 millones de euros en 2024 (un 7,9% más), el primer país, y 70.300 millones (un 5,4% más), el segundo. El WTTC cifra en 225.000 millones de euros la contribución del sector turístico español a la economía del país en 2024 (un 6,2% más), suma que se incrementará hasta 285.000 millones en diez años, de acuerdo con sus previsiones. De esta forma, el turismo pasará a representar un 17% de la economía española desde un 15,2% actual, al tiempo que generará durante los próximos diez años 760.000 nuevos puestos de trabajo, hasta llegar a un total de 3,75 millones en 2034, ha detallado en una entrevista con EFE.

El crecimiento del turismo en España sigue imparable en el inicio de 2025, con un 7% más de reservas aéreas internacionales hacia Madrid en el primer trimestre, y crecimientos del 19% en Lanzarote o del 6% en Tenerife y Sevilla respectivamente, mientras que en Barcelona, Las Palmas, Málaga o Alicante, la afluencia extranjera se mantiene estable. Los mercados emisores con mayor crecimiento hacia España serán en el primer trimestre Irlanda, con un 26% de turistas más, Grecia (+20%), Brasil (+19%), Estados Unidos (+12%) y Austria (+10%). El crecimiento de España como mercado emisor es igualmente notable, con un aumento de vuelos a Japón del 60% -impulsado por el vuelo directo que opera Iberia desde finales de octubre-, Tailandia (+ 36%), Argentina (+13%) o Suiza (+ 12%).

Simpson, que ha alabado la labor y el liderazgo del ministro del ramo, Jordi Hereu, no tiene ninguna duda de que España seguirá creciendo con fuerza en los próximos años porque se ha posicionado muy bien entre sus competidores, apostando, junto con su oferta tradicional de sol y playa, por otros segmentos turísticos como cultura, gastronomía, compras o lujo. "Estamos viendo que los turistas siguen visitando España pese al aumento de precios", que se debe no solo a la inflación, sino también a la renovación y conversión de muchos hoteles de tres estrellas en establecimientos de categorías más altas, "atrayendo al cliente que tiene más dinero para gastar", ha agregado.

El crecimiento del flujo turístico, si no se distribuye adecuadamente, puede llevar al problema de la masificación, que, aunque no se da de forma generalizada, sí suele afectar a algunos destinos, lugares o monumentos con más éxito entre los viajeros. Para evitar que esto provoque el rechazo de los residentes, porque "nadie quiere ser un extra en su propia película" y tampoco el turista disfruta en lugares saturados, las autoridades deben escuchar a la gente local, ha indicado Simpson. En su opinión, existen diferentes soluciones como extender las temporadas o aplicar precios dinámicos -subiendo y bajando las tarifas en función de la afluencia prevista-, pero cada caso es distinto, por lo que no existe una única receta para todos.

En España, se culpa de la saturación turística en algunos destinos a la vivienda de uso turístico, pero Simpson opina que los alquileres a corto plazo han hecho que los viajes sean más asequibles y también ayudan a dispersar los flujos. A su juicio, la clave está en una regulación bien pensada, dirigida a proteger la vivienda, respetar al vecindario y a garantizar que el turismo beneficie a todos.