Los jueces libran a Villar Mir del 'caso Púnica' tras el precedente de Javier Monzón

Juan Miguel Villar Mir (Madrid, 1930), fundador del grupo OHL, ministro con Carlos Arias Navarro, niño prodigio, está fuera de Púnica.

Tras cerca de tres años de figurar como investigado en el caso por el que se analizan presuntas actividades corruptas del PP en Madrid, la Audiencia Nacional ha decidido la desimputación provisional del mítico empresario e ingeniero madrileño.

Villar Mir fue imputadoen la Pieza 8 del caso Púnica en febrero de 2018, en relación con la venta de Grabitum, filial de OHL, a una empresa de David Marjaliza (también imputado). Y por la Pieza 9 del mismo caso, por unas supuestas donaciones de OHL al PP de Madrid.

Los abogados de Villar Mir aludieron a la exoneración de Javier Monzón, expresidente de Indra, en el caso Púnica

Los jueces Carmen Paloma González Pastor, Juan Francisco Martel Rivero, y Fermín Javier Echarri Casi, de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en auto fechado este 16 de diciembre, decretan el sobreseimiento provisional de las actuaciones, respecto de las piezas separadas 8 y 9 del caso Púnica, que afectan a Villar Mir.

Los jueces siguen así la senda marcada por la decisión del mismo órgano judicial respecto a Javier Monzón, quien estuvo imputado en el mismo caso Púnica por su etapa como presidente de Indra.

Doctrina Monzón

El pasado 30 de septiembre, el juez Manuel García Castellón, del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, a cargo del caso Púnica, dictó auto desestimando la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de Juan Miguel Villar Mir.

Los jueces recuerdan que la decisión de sobreseimiento provisional permite la reapertura de las actuaciones en cualquier momento

Con anterioridad, los abogados del fundador del Grupo Villar Mir habían requerido al magistrado el archivo del caso Púnica en la parte que afectaba a su cliente, apelando al principio de igualdad en la aplicación de la ley. En su escrito, los letrados aludieron a la exoneración el expresidente de Indra, Javier Monzón, actual presidente no ejecutivo de Prisa y de Openbank (Santander).

Dos semanas después, el 14 de octubre, la representación legal de Villar Mir formuló recurso apelación; el fiscal, mediante escrito presentado el 27 de octubre, se opuso a dicho recurso. El procedimiento tuvo entrada en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado 10 de diciembre, señalándose el 16 de diciembre la fecha de deliberación y fallo, con el resultado descrito.

"Resulta más ajustado a derecho decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones (...) respecto del ahora investigado Juan Miguel Villar Mir, sin perjuicio de que la decisión de sobreseimiento provisional permite la reapertura de las actuaciones en cualquier momento, si aparecen nuevos datos que así lo aconsejen", dicen los jueces de la Sala de lo Penal.

Esta semana el juez García Castellón ha decidido el sobreseimiento de la causa seguida contra Mikhail Fridman en el caso Zed

En el caso de Javier Monzón, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió este año sacarle del caso Púnica, en el que también estaba imputado. La Sala argumentó que no es "dable en Derecho atribuir una presunta actividad penal por el simple hecho de ostentar la representación de un organismo o una entidad", y sin que existan datos de la "concreta participación" del directivo en los hechos que se investigan.

Esta misma semana, el mismo juez Manuel García Castellón, ha dictado el sobreseimiento provisional de las actuaciones seguidas respecto al magnate Mikhail Fridman, investigado en el caso Zed, siguiendo igualmente los mismos principios que llevaron a la exoneración de Javier Monzón.

A pesar de las similitudes entre los casos de Monzón, Fridman, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional señala en su auto de 16 de diciembre respecto al caso de Villar Mir: "En el caso de autos, no existe esa pretendida igualdad procesal, respecto de otro de los investigados, en concreto el Sr. Monzón de Cáceres, el cual fue llamado al proceso en calidad de investigado por su condición de ejecutivo de la entidad Indra Sistemas, por unos hechos concretos y determinados que inicialmente podían revestir los caracteres de delito, pero en todo caso, distintos de los ahora imputados".

Pero añade: "(...) es ahí, donde acaban las desemejanzas, ya que ambos han sido llamados al proceso en calidad de investigados, y los hechos a ellos imputados, no se han visto por el momento corroborados, por lo que no han alcanzado la categoría de indicio, quedándose en meras sospechas o conjeturas, no confirmadas".

Pieza 8

Los jueces han decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra Villar Mir en cuanto a las piezas 8 y 9 del caso Púnica, en su auto del 16 de diciembre.

La fiscalía recordó un mensaje del alcalde de Boadilla a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre

En la pieza 8 se investigaba la venta de una filial de OHL, Grabitum, a la empresa Obrum, del imputado David Marjaliza, así como la subrogación de Grabitum en la posición de otra filial de OHL, Asfaltos y Construcciones Elsan, como adjudicataria del contrato para la construcción del Metro ligero a Boadilla del Monte.

Los abogados de Villar Mir han defendido que este no tuvo conocimiento de dicho contrato. Y han recordado que de la declaración de Marjaliza de 12 de julio de 2018, no se desprende participación alguna del fundador de OHL.

La fiscalía ha sostenido que Villar Mir debió conocer esas operaciones, "por su irracionalidad comercial y estratégica, (...) ya que no era una pequeña operación de una filial, sino un montaje ficticio en el que interviene su yerno [Javier López Madrid, también imputado] y precisa de su máxima autorización".

See trataba de operaciones que, por su cuantía, no pasaron por el filtro del Consejo de Administración, recuerdan los jueces

También advirtieron los fiscales que Villar Mir en el acto de inauguración del Metro ligero, en el año 2006, se dirigió, según relató el alcalde de la localidad madrileña, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con un mensaje, en el que decía que "la obra se estaba complicando, necesitaba una ayuda que se le echase una mano (…) iban a pedir una obra a la Comunidad Autónoma de Madrid que le adjudicase el intercambiador para compensar (…) y que ellos ya habían colaborado en lo que se les había pedido".

En su reciente auto, la Sala de lo Penal expone que, en lo que se refiere a la imputación de Villar Mir en esta Pieza 8 del caso Púnica "no constan en las actuaciones, fuente alguna de la que emanan los indicios que acreditarían la supuesta participación del Sr. Villar Mir en esta operación".

Además, añaden los jueces, "se trataba de operaciones que, por su cuantía, no pasaron por el filtro del Consejo de Administración ni de sus Comisiones".

Pieza 9

En la Pieza 9 del caso Púnica, Hechos relativos a la etapa profesional de Francisco Granados en la Consejería de Transportes y Medio Ambiente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid”, según el Ministerio Fiscal, se investigan las adjudicaciones millonarias de las ampliaciones de varias líneas de Metro de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Los magistrados recuerdan que no cabe interposición de recurso alguno contra el sobreseimiento provisional de las causas contra Villar Mir

También la construcción de un tren ligero de Colonia Jardín a Boadilla del Monte, por la empresa pública Mintra, de la Consejería de Transportes de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Los abogados de Villar Mir han defendido que "no existe dato alguno que corrobore la participación, conocimiento, o autorización del Sr. Villar Mir en esas supuestas donaciones".

Ni en el año 2007, ni en el año 2011, durante los cuales, supuestamente, se sufragó el gasto de las campañas electorales del PP en la Comunidad de Madrid, Villar Mir no ostentaba cargo ejecutivo alguno en OHL, ha subrayado la defensa del empresario madrileño.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional recuerda que el sobreseimiento provisional de las causas seguidas contra Villar Mir en las Piezas 8 y 9 del caso Púnica, es firme, y no cabe la interposición de recurso alguno.