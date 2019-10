Trump da un tirón de orejas al iPhone

Donald Trump vuelve a cargar contra una tecnológica. En este caso no ha sido contra la china Huawei, sino contra el iPhone de Apple, una empresa de bandera norteamericana.

El presidente estadounidense ha criticado abiertamente en Twitter la ausencia de botón físico en los últimos terminales de la compañía californiana.

Lo ha hecho dirigiéndose directamente al máximo responsable de la manzana mordida, Tim Cook. "Para Tim: "El botón físico funcionaba mucho mejor que el deslizante", ha publicado en la red social.

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!