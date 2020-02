Emprender a los 65 años: se duplica el número de autónomos en edad de jubilación.

Juan Carlos Rojas es fotógrafo. Después de 30 años de carrera en agencias internacionales de noticias, en 2018 se quedó sin empleo por cuenta ajena, pero con una mochila cargada de experiencia y muchos contactos. Se dio de alta como autónomo para seguir dedicándose a su profesión como freelance.

"Cuando tienes 55 años rápidamente te das cuenta de que ya estás fuera del mercado laboral, nadie te va a contratar porque prefieren optar por gente joven con contratos precarios. No queda más remedio que autoemplearte", afirma.

España no es país para personas al borde de la jubilación que quieren trabajar por cuenta ajena. Tampoco para jóvenes emprendedores. Es una de las conclusiones que se pueden desprender de los últimos datos del informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabadores Autónomos (ATA).

En la última década, España ha sumado casi 200.000 nuevos autónomos de más de 55 años y los de 65 años se han duplicado en el mismo periodo, al pasar de 66.464 en 2009 a 126.727 en 2019, según ATA. Por el contrario, el número de autónomos jóvenes, menores de 35 años, ha caído un 26,5%.

"En el caso de los mayores de 55 años, el incremento se produce porque son profesionales que después de muchos años de carrera profesional tuvieron dificultades y deciden emprender porque ven imposible reincorporarse al mercado laboral", afirma José Luis Perea, vicepresidente de ATA.

Autónomos "hasta que el cuerpo aguante"

En el caso de los mayores de 65 años, el número de autónomos se ha duplicado en diez años debido a otras razones. La primera, y principal, es la entrada en vigor desde 2017 de la llamada "jubilación activa", que permite a los autónomos cobrar el 100% de su pensión y seguir al mismo tiempo con su actividad profesional, con la única condición de tener un asalariado a su cargo con un contrato de al menos cuatro horas diarias.

"Otro de los motivos fundamentales del aumento de autónomos de más de 65 años en España es que gran parte de los autónomos han estado toda la vida con bases de cotización mínimas, que no les permiten jubilarse con una pensión que cubra sus necesidades económicas", afirma por su parte Eduardo Abad, presidente de la Unión de Trabajadores y Profesionales Autónomos (UPTA).

Los autónomos que han cotizado durante su vida como autónomos perciben de media un 40% menos de pensión que aquellas personas que han desarrollado su carrera contratados por cuenta ajena

"Esta situación, unida a que las capacidades físicas y la salud de las personas de más de 65 es mucho más óptima en el caso de profesionales que se dedican a actividades que no conllevan un gran desgaste físico, ha llevado a que muchas personas continúen con su actividad profesional como autónomos hasta que el cuerpo aguante", añade Abad.

Cobran un 40% menos de pensión

Según datos de ATA, los autónomos que han cotizado durante su vida como autónomos perciben de media un 40% menos de pensión que los que ha desarrollado su carrera contratados por cuenta ajena.

Es el caso de Víctor Contreras. Director teatral, ha sido autónomo durante más de 25 años. "Al final los autónomos cotizamos sobre bases mínimas porque pasamos la vida al filo de lo imposible, bajo la amenaza continua de la incertidumbre. Por eso, y porque es la única manera de que podamos tener personas contratadas, nos vemos obligados a pagar lo mínimo", afirma.

Al borde de cumplir los 71 años, Víctor aguantó como autónomo hasta hace solo dos meses. "Después de años pagando empleados, cuando me fui a jubilar me decían que me faltaban dos años aún para cobrar la pensión completa. No quise la jubilación activa porque creo que es solo una muerte agónica. He preferido jubilarme sin alcanzar el 100%", afirma.

"Al final lo más paradójico es ver que esos trabajadores a los que tú has dado un salario durante años tienen más prestaciones que tú: pueden cobrar desempleo, tener vacaciones y terminar con una mayor pensión", añade.

Parecido es el caso de su esposa, que también es autónoma y ha superado de largo la edad de jubilación. Es ginecóloga y tiene una clínica privada. Sin embargo, ella se mantiene aún de alta y con empleados a su cargo. "Siempre dice que se va a jubilar en junio, pero luego nunca lo hace", afirma Víctor.