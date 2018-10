El tipo del ahorro pasará del 23% al 27% para las rentas de más de 140.000 euros

Un paso más en las negociaciones presupuestarias: El Gobierno ha acordado con Unidos Podemos subir el tipo del ahorro del 23% que se aplica a partir de los 50.000 euros al 27% para las rentas que superen los 140.000 euros, según avanzó este martes RNE y confirman a Vozpópuli fuentes de la negociación.

Actualmente, el ahorro se grava al 19% por los primeros 6.000 euros, al 21% para los 44.000 siguientes y al 23% a partir de los de 50.000 euros de beneficio obtenido en acciones, depósitos u otros instrumentos de capital. El planteamiento, parece, ha recibido el apoyo de la confluencia.

Sin embargo, en el Presupuesto alternativo que planteó Pedro Sánchez cuando aún estaba en la oposición, quería ir mucho más lejos y equiparar los tipos del ahorro con los del trabajo para recaudar unos 1.500 millones de euros. Esta propuesta era mucho más dura porque el tipo sobre el trabajo llega al 45%.

Dos nuevos tramos

Sin embargo, Hacienda negocia también crear dos nuevos tramos: uno a partir de los 140.000 euros y otro a partir de los 300.000 euros, aunque las cifras siguen sin cerrarse. Este miércoles, sin ir más lejos, Podemos reclamaba al Gobierno que rebajara el umbral a los 300.000 euros. Si la reforma prospera, el tipo máximo llegará al 52% para quien perciba más de 300.000 euros anuales.

El Gobierno negocia otras medidas fiscales con Podemos, como la subida del Impuesto de Sociedades o la creación del Impuesto a las Transacciones Financieras, aunque las negociaciones se han torcido un poco en las últimas horas. Sin embargo, el Gobierno sigue siendo optimista y espera cerrar un acuerdo antes de tener que enviar el plan presupuestario a Bruselas el próximo día 15.

Podemos reclama al Gobierno nuevas medidas de gasto por valor de 6.300 millones

Este martesla formación morada envióun nuevo documento al Ejecutivo reclamando compromisos transparentes, claros y evaluables por la ciudadanía en diversas materias. En total, 6.300 millones que el Gobierno tiene que asumir si quiere contar con la formación morada. También le propone ingresar más a través de los impuestos y mejorar los ingresos de la Seguridad Social.

En total, propone 20 cambios para dar el sí a los Presupuestos. No todos ellos afectan a los gastos e ingresos y algunos no se cuantifican. Pero las cifras que sí aparecen sobre el papel suman en total 6.300 millones de euros, una cantidad bastante importante que puede que el Gobierno no esté dispuesto a asumir en estos momentos.