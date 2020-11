Telefónica estudia lanzar tarifas específicas para el 5G

Telefónica estudia el lanzamiento de tarifas específicas para 5G antes de final de año, coincidiendo con la campaña de Navidad, tal y como ha podido saber Vozpópuli. Sobre el tapete también está dejar las cosas tal y como están, es decir, migrar a los clientes del 4G al 5G de forma automática y sin subir ni un sólo céntimo la factura.

En la actualidad todos aquellos clientes de Telefónica que tienen un teléfono compatible con redes 5G disfrutan de forma automática de esta tecnología al pasar por zonas iluminadas. Vodafone y Orange hacen lo mismo con sus clientes.

El operador de telecomunicaciones dirigido por José María Álvarez-Pallete pretende aprovechar el tirón de la Navidad para dar a conocer cuál será finalmente su estrategia comercial para el nuevo estándar de comunicaciones.

Lo cierto es que, de lanzar tarifas específicas para 5G, Movistar tendría que hacerlo de forma muy ajustada en precio, dado que sus competidores, como hemos comentado, no han repercutido coste adicional alguno a sus clientes, a los que ha migrado de forma automática de 4G a 5G.

A pesar de que no hay servicios diferenciales sobre esta tecnología para el cliente final, todos los operadores se han lanzado a la carrera del 5G, si bien en la actualidad es, como decimos, poco más que una herramienta comercial a disposición de los departamentos de marketing.

75% de cobertura

A principios del pasado mes de septiembre José María Álvarez-Pallete anunció que Movistar dotará de cobertura 5G al 75% de los españoles antes de finalizar el presente año. El estándar ya está presente en todas las comunidades autónomas. Telefónica se adelantó al anuncio de Orange, pero llegó un año más tarde que Vodafone.

La tecnología 5G permitirá alcanzar velocidades de hasta 10 Gbps en la descarga de datos, pudiendo multiplicar hasta por 20 las velocidades del 4G. En el corto plazo no parece que vaya a haber un beneficio directo para el usuario de telefonía móvil. El coche autónomo, la telemedicina e Internet de las Cosas serán los sectores que más se servirán de esta tecnología en el corto y medio plazo.

En la actualidad el 5G ofrecido por los operadores no es 'pleno'. Se trata de la versión Non Stand Alone del estándar, un protocolo que no es independiente y depende de la red 4G para operar. El 5G no estará maduro al 100% hasta que se instaure el estándar Stand Alone (independiente), que permitirá incrementar las velocidades de descarga y subida de datos, y no dependerá del 4G para funcionar.

A pesar de que se tiende a pensar en el 5G como una tecnología inalámbrica, lo cierto es que es muy dependiente de la fibra óptica. La fibra es la que 'mueve' de un lugar a otro el 5G, los datos. Sin ella sería imposible que el protocolo alcanzase las velocidades antes comentadas.