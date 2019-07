MyTaxi actualiza su app y ofrece un precio cerrado para competir con Uber y Cabify

Free Now, la nueva marca fruto de la alianza entre Daimler y BMW bajo la que opera ahora la 'app' MyTaxi, ofrecerá un precio cerrado a los usuarios de Madrid, acercándose cada vez más al servicio de los vehículos de transporte con conductor (VTC) como Uber y Cabify.

Ahora la aplicación permite conocer de antemano el precio máximo que se pagará por un trayecto y en las ocasiones en las que el taxímetro establezca un precio superior al máximo fijado por la app, Free Now se hará cargo de la diferencia.

Por el contrario, si el precio fijado fuese mayor que el del taxímetro una vez finalizada la carrera, el usuario pagará el más barato. Sin embargo, desde la compañía dudan que esto ocurra, pues aseguran que esta oferta supondrá un descuento de hasta el 15% respecto a las tarifas actuales en la mayoría de los trayectos.

Hasta el 31 de julio

El precio se calculará dinámicamente en función de la franja horaria y de la demanda, como ocurre con los VTC. La promoción, denominada Lite, es temporal y está disponible desde este martes hasta el 31 de julio; aunque el objetivo del grupo es mantener este servicio de forma permanente si la regulación del Ayuntamiento de Madrid lo permite.

Además, el nuevo director general de Free Now en España, Jaime Rodríguez de Santiago, ha adelantado este martes que pretenden extender este precio máximo "o algo similar" a más ciudades como Barcelona, aunque en ese caso las tarifas se regulan por la administración mediante el Institut Metropolità del Taxi (Imet).

Durante la presentación del nuevo servicio, también se ha apuntado a otras próximas opciones como el taxi compartido, de modo que usuarios puedan pagar por plaza, aunque no se ha dado más detalle. Lo que sí ha descartado el directivo es que "no hay ninguna previsión de que se integre a las licencias VTC en la familia Free Now" pues "el mercado español no dispone de las condiciones necesarias".

Rodríguez de Santiago, que cuenta con experiencia en el sector de la movilidad por su paso por BlaBlaCar, ha reconocido que existen "normativas que protegen al sector del taxi que no están funcionando", como el famoso ratio 1/30, "y la mejora de la competitividad tiene que partir de la flexibilidad". Por eso, desde la 'app' apuestan por este nuevo modelo.