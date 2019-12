La renuncia de Almudena Ariza ahonda la brecha interna de RTVE

Nuevo quebradero de cabeza a cuenta del organigrama de RTVE. Este lunes, la periodista Almudena Ariza ha comunicado a la plantilla que rechaza el encargo de ser la nueva directora de los Servicios Informativos de TVE. Según ha explicado Ariza en un mensaje interno, el motivo ha sido la baja participación del referéndum no vinculante sobre su nombramiento.

En concreto, Ariza ha recibido 308 votos a favor (61,85 %), 117 en contra (23,49 %) y 73 votos en blanco (14,65 %), de un censo de 3.200 trabajadores. "Mi candidatura ha sido aprobada, pero por una mayoría que no considero suficiente", señala la periodista. Su antecesora, Begoña Alegría, recibió 769 votos a favor (85,38 %), 48 en contra (5,61%) y 81 abstenciones (9%).

A partir de ahora, el proceso de selección vuelve a la casilla de salida y Enric Hernàndez, director de Información y Actualidad, debe proponer un nuevo nombre. A este respecto, las fuentes consultadas por Vozpópuli apuntan a que el sustituto de Ariza, que se mantiene como corresponsal en París, se conocerá en breve.

La renuncia de Ariza se suma a la reciente dimisión de Alegría, quien el pasado mes de septiembre tomó la decisión de presentar su renuncia por diferencias con Hernàndez y su distanciamiento con Rosa María Mateo, administradora única provisional de la casa. No obstante, su salida no ha sido comunicada hasta este mes de diciembre y será efectiva a finales de año.

De forma paralela, los sindicatos mantienen su guerra sin cuartel con Mateo y tienen sobre la mesa una huelga que pone en jaque la programación de Navidad. ¿El motivo? La jornada laboral de RTVE. Mientras que los trabajadores defienden que el horario semanal debe ser de 35 horas, la corporación entiende que lo correcto son 37,5 horas.

Las posiciones de ambas partes parecen inamovibles y la conciliación celebrada recientemente no ha servido para acercar posturas. RTVE y el Comité Intercentros, que aglutina a todos los sindicatos, se reunieron el pasado viernes con la mediación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), que propuso la intervención de un árbitro para gestionar el conflicto.

La propuesta fue rechazada y la siguiente fecha del calendario es este miércoles, cuando el Comité de Huelga se reunirá con la dirección para buscar una solución. En juego está la emisión de la Lotería de Navidad (22 de diciembre), la posible investidura de Pedro Sánchez (8 de enero) y las Campanadas del 31 de diciembre, tal y como adelantó Vozpópuli hace días.

De forma paralela, el concurso para renovar el consejo de Administración sigue paralizado y Mateo ya acumula 16 meses como administradora provisional. Un periodo en el que ha pisado (muchos) callos con decisiones como el anuncio de mudanza a Torrespaña, la caída de la audiencia y el cese de casi medio centenar de trabajadores poco después de tomar posesión.

Comunicado de Almudena Ariza

Una vez conocidos los resultados del referéndum entre los profesionales de TVE, me veo en la obligación de presentar mi renuncia a la propuesta de dirigir los Servicios Informativos. Mi candidatura ha sido aprobada, pero por una mayoría que no considero suficiente. De un censo de 3.200 compañeros y compañeras sólo han votado a favor 308 y ha habido 117 votos en contra.

Mi principal fortaleza para llevar a cabo el proyecto de transformación digital es el conjunto de los profesionales de Informativos. Interpreto que no cuento con un respaldo mayoritario y que no he sabido ilusionar ni convencer.

Doy las gracias a Enric Hernández, director de Información y Actualidad de RTVE, por haberme propuesto para este cargo y confío en que encontrará a alguien a quien la redacción considere más idóneo para esta posición. Y, por supuesto, pido disculpas de antemano por los inconvenientes que mi decisión pueda generar.

Yo, seguiré desempeñando con la misma ilusión y energía de siempre mi tarea como corresponsal, ahora desde París.

Un saludo y, anticipándome a los días festivos, os deseo a todos FELIZ NAVIDAD.