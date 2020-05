Madrid y Burgos aceptaron respiradores donados por Tesla que Sanidad ignoró

Elon Musk, el fundador de Tesla, anunció el pasado 31 de marzo la donación de respiradores -y la sufragación del envío- a cualquier hospital del mundo. El objetivo era ayudar a combatir la pandemia del coronavirus. Sólo había un requisito para ello: que los equipos fueran utilizados, en ningún caso almacenados.

Así lo hacía saber entonces a través de su perfil de Twitter, en el que detallaba las condiciones para que se ejecutara la donación.

We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know. — Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2020

Un ofrecimiento que no pasó desapercibido en el Congreso de los Diputados. Vox preguntó por escrito el pasado 2 de abril respecto a la iniciativa de Musk. Interpeló a la Mesa acerca de si se había aceptado la donación o no, a qué hospitales se destinaría, en qué cantidad y la fecha en que llegaría.

Días después, el empresario norteamericano anunciaba la donación de varios de estos respiradores al hospital levantado en IFEMA (Madrid), y al Hospital Universitario de Burgos. El propio Elon Musk lo anunciaba de nuevo en su perfil de Twitter.

Partial list of hospitals to which Tesla sent ventilators pic.twitter.com/sfI6yuUbrM — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2020

El hospital de IFEMA agradeció también en redes sociales el gesto del empresario norteamericano. Lo hacía en una fotografía publicada el pasado 16 de abril, hace más de un mes -la misma fecha en que lo hacía público Musk-.

We feel inmensely grateful to @Tesla and @elonmusk for the donation of ventilators to #HospitalIfema. It is wonderful to count on their support in this critical situation. We are all in this together!#IFEMAeresTú | #EsteVirusLoParamosUnidospic.twitter.com/uTJO5bNZDz — IFEMA (@feriademadrid) April 16, 2020

La mesa del Congreso de los Diputados respondió el 18 de mayo (hace tres días) a la interpelación de la formación liderada por Santiago Abascal, como decimos con fecha del pasado 2 de abril. El Ejecutivo manifestaba desconocer la oferta realizada por el fundador de Tesla. Reproducimos la carta de respuesta a continuación.

Hay que subrayar una vez más que el hospital de IFEMA y el Hospital Universitario de Burgos recibieron esas donaciones hace más de un mes. Además, el documento publicado sobre estas líneas atesora que hace más de 45 días se puso en conocimiento del Gobierno la posibilidad de recibir los respiradores de Elon Musk. Por último, el hospital de IFEMA hizo pública la llegada de los equipos a mediados del pasado mes de abril.