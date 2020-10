Los españoles no creen en la recuperación: la confianza del consumidor cae a niveles de 2009

Los españoles no creen que la economía se recupere pronto de la crisis del coronavirus. No en vano, el 71% de los consumidores creen que la economía del país estará "peor o mucho peor" en los próximos seis meses, según se desprende del informe Perspectivas del Consumidor, publicado por Kantar de manera cuatrimestral.

Una situación que está lastrando el consumo en ámbitos como el comercio minorista o la venta de automóviles, y que viene empeorada por los ERTE. En un momento en el que parte de los españoles no saben si van a recuperar o no su puesto de trabajo, optan por el ahorro para poder mantenerse si la pandemia no termina o si su situación laboral empeora; un pensamiento que predomina.

Así las cosas, el índice de confianza del consumidor ha caído con fuerza. En términos cuantitativos, está al mismo nivel que en el periodo 2009-2014, "es decir, en los años de depresión colectiva", recalca Kantar en su informe. Asimismo, los datos sobre la valoración de los distintos aspectos de la situación económica "muestran algo parecido a un colapso", apuntan estos expertos, que señalan a zonas del país como Levante, Canarias y el sur, donde el hundimiento del turismo está haciendo estragos.

"El panorama es negativo: domina la idea de que el paro crecerá al tiempo que crece la sensación de que los ingresos pueden bajar o hacerse inestables y que los gastos deben controlarse", cuentan los expertos de la consultora. En este sentido, la compra está creciendo en los supermercados, porque sustituye a parte del consumo fuera del hogar.

Tal y como recoge el informe, las expectativas de consumo de marcas de la distribución crecen y la valoración del momento para realizar compras se concentra en la alimentación y cuidado del hogar. "Todo lo relacionado con viajes, mejoras en el hogar o turismo ha quedado congelado, ni parece el momento para realizar gastos en ocio, que, por otro lado también está congelado. Ha descendido la intención de compra de dispositivos móviles, vídeo juegos y reproductores de música", reseñan.

Miedo al desempleo

En esta línea, el miedo a perder el trabajo está siendo determinante. Según los datos de Kantar, desde 2011 no había una perspectiva tan negativa acerca del crecimiento del desempleo, polarizándose cada vez más las opiniones al respecto. En concreto, un 66% de los españoles cree que habrá más paro en los próximos 12 meses, mientras que un 16% piensa que se mantendrá y un 18% optimista confía en que habrá menos.

Según los datos de Kantar, desde 2011 no había una perspectiva tan negativa acerca del crecimiento del desempleo

Con esto, ha retornado la "sensación de riesgo" en el nivel de ingresos. La mitad de los entrevistados por la consultora cree que sus ingresos se mantendrán en los próximos meses pero la otra mitad se muestra pesimista o insegura: un 27% piensa que pueden descender (cifra que ha aumentado desde la ola anterior) y un 23% no sabe cómo van a evolucionar. "Esta situación de incertidumbre recuerda la que se vivió en 2012-2013, el punto más bajo de la crisis anterior", recoge Kantar.