Tres empresas españolas, entre las 100 compañías más sostenibles del mundo

Iberdrola, Inditex y Acciona han sido seleccionadas entre las 100 compañías más sostenibles del mundo, según el índice Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, que elabora anualmente Corporate Knights. Estas son las únicas empresas españolas que figuran en el ranking, en el que ocupan la posición 54 (Inditex), 61 (Iberdrola) y 68 (Acciona), liderado por la danesa Chr. Hansen.

Los resultados de esta decimoquinta edición han sido presentados este martes en Davos, con motivo de la reunión del Foro Económico Mundial que se celebra anualmente en esta localidad suiza.

La principal conclusión del ranking es que "la apuesta por un modelo sostenible genera los mismos o mejores retornos para los inversores y mayor longevidad a las compañías", según afirman desde Corporate Knights. Prueba de ello es que, en términos de rentabilidad, el Global 100 Index ha presentado mejor comportamiento a lo largo de 2018 que otros selectivos como el Ibex 35 o el Eurostoxx 50.

Tras analizar 7.500 empresas con ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares, el ranking Global 100 Most Sustainable Corporations in the World está compuesto por un centenar de compañías procedentes de 21 países --principalmente de Norteamérica y Europa Occidental-- y 30 sectores de actividad.

Aspectos evaluados

Para elaborar el listado, la organización evalúa aspectos como la relación entre ingresos y tonelada de CO2 emitida y el porcentaje de mujeres en el consejo de administración. Es muy importante además la variable 'ingresos limpios', introducida en la metodología el año pasado y que representa un 50% de la puntuación de las compañías. Este concepto mide el porcentaje de ingresos que procede de productos o servicios con beneficios medioambientales o sociales claramente definidos.

En el caso de Iberdrola, el director de Innovación, Sostenibilidad y Calidad de Iberdrola, Agustín Delgado, ha recordado cómo el modelo seguido por la compañía prueba los buenos resultados que se derivan del compromiso con un crecimiento sostenible a largo plazo.

"Tras apostar en 2001 por las energías limpias, las redes inteligentes y el almacenamiento, hemos pasado de ocupar el vigésimo puesto en el ranking mundial de eléctricas por capitalización bursátil a ser hoy la cuarta y la primera europea totalmente privada. Asimismo, hemos multiplicado por seis nuestra base de activos y triplicado nuestro beneficio neto, incrementado progresivamente nuestro dividendo, en línea con los resultados", ha indicado.