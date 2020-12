PwC auditará las cuentas de la nueva Caixabank

PwC ha sido la escogida para auditar las cuentas de la nueva Caixabank una vez absorba a Bankiay después de aprobarse la operación en ambas Juntas Extraordinarias de Accionistas. Este era uno de los grandes últimos flecos que quedaba por cerrar de la fusión. La 'big four' se le ha encargado este trabajo para al menos un año, hasta 2021.

El consejo de Bankia decidió 'romper' con EY en 2019 y contratar a KPMG para auditar sus cuentas a partir de este año, pero este compromiso se ha quedado en papel mojado ya que se ha optado por seguir con la auditora de CaixaBank desde 2018.

Los bancos tienen la obligación de cambiar de auditor cada 10 años. En este caso, ninguno llevaba tanto tiempo con su actual consultora. No obstante, haber escogido a una nueva sería más favorable pues el contador se pondría a cero, señalan las fuentes consultadas. En la Ley de Auditoría de Cuentas no existe ninguna obligación de mantener el compromiso de la entidad mayoritaria, como se podría deducir.

Ganador del Ibex 35

PwC es la 'reina' de las auditoras en el Ibex 35 con una retribución de 145,6 millones de euros en 2019 gracias a contratos muy importantes como el de Banco Santander (108,6 millones) o Telefónica (18,8 millones). También hace dicha labor para Acerinox, Bankinter, Caixabank, CIE Automotive, Colonial, Ence, Repsol, Sabadell y Viscofan.

La siguiente en la lista sería KPMG, con unos ingresos de 74,8 millones gracias a las cuentas de Acciona, Aena, Grifols, Mapfre, MásMóvil, Red Eléctrica, BBVA e Iberdrola. Estas dos últimas compañías pagan el segundo y tercer mejor honorario del Ibex. Así, el contrato del banco asciende a los 29,9 millones y el de la energética a los 26,2 millones.

Deloitte, con unos ingresos de 35,2 millones, audita a ArcelorMittal, Cellnex, Ferrovial, Mediaset, Meliá y Merlin. EY ingresó 27,2 millones en 2019 por dar el mismo servicio a Amadeus, Bankia, Enagás, Endesa, IAG, Naturgy y Siemens Gamesa.

Comité de dirección, por negociar

Ambas entidades ya hayan contratado a asesores externos para que comiencen a analizar a todos los directivos y a sus comités de dirección. Por el momento sólo se ha fichado a Egon Zehnder pero se espera que lleguen más refuerzos al ser un proceso muy complejo y laborioso, según ha podido saber Vozpópulipor fuentes financieras.

Cuáles serán los nombres del nuevo comité de dirección es una de las incógnitas que no se ha despejado y parece que aún quedan algunos meses para que ésta se resuelva. Al igual que el futuro del actual consejero delegado de Bankia, José Sevilla, del que no se conoce su decisión. El propio banquero reconoció en rueda de prensa que aún es pronto para hablar de si ocupará o no un puesto en Caixabank.

Por el momento, lo único oficial es que la entidad resultante de la fusión estará presidida por José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia, una vez sea designado por el nuevo Consejo de Administración de Caixabank, y que tendrá a Gonzalo Gortázar de consejero delegado.

El presidente, que tendrá la condición de ejecutivo, será responsable de las áreas de Secretaría del Consejo, Comunicación Externa, Relaciones Institucionales y Auditoría Interna (sin perjuicio de mantener la dependencia de esta área de la Comisión de Auditoría y Control). El consejero delegado tendrá las competencias en todas las áreas de negocio, la relación con el Banco Central Europeo (BCE) y el departamento de riesgos.