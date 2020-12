Puigdemont maniobra para que Laporta o Font manden en el Barça

De la decena de aspirantes oficiales a presidir el Fútbol Club Barcelona, el independentismo que encabeza Carles Puigdemont tiene como primera opción a Joan Laporta y como segunda a Víctor Font, según reconocen fuentes de JxCat, el partido del expresidente de la Generalitat.

Las mismas fuentes reconocen movimientos del independentismo desde posiciones de poder a favor de sendas candidaturas. En concreto, que la Generalitat se encargó de "dar la puntilla" a Josep María Bartomeu cuando se negó a cambiar la fecha de la moción de censura como reclamaba el ahora expresidente culé.

"A Bartomeu no se le ha perdonado su ambigüedad, por ejemplo, permitiendo que el Barça se presentara a jugar el 1 de octubre de 2017 contra Las Palmas", aseguran fuentes independentistas. "Desde entonces, el independentismo le sentenció, y era cuestión de tiempo".

"Que el Barça vuelva a tener un presidente independentista"

La propia Asamblea Nacional Catalana ha dejado clara su intención de influir en el Barça con un dirigente próximo a la causa.

Sin ir más lejos, así lo hizo cuando en el pasado mes de agosto el Barça perdió de manera estrepitosa en Champions contra el Bayern de Munich por un abultado 8-2. La asociación, al concluir el encuentro, decidió poner un tuit desde su cuenta oficial que rezaba: "¿Quizá ya va tocando que el Barça vuelva a tener un presidente independentista, no?".

Laporta, primera opción

Fuentes independentistas aseguran que el candidato que mejor encaja con sus intereses es Joan Laporta. Algunas fuentes dan cuenta incluso de encuentros presenciales entre el propio Laporta y Puigdemont en los últimos meses.

"El independentismo quiere que el Camp Nou se ceda para actos políticos independentistas y que desde el club se defienda activamente la causa. Cerrar el Camp Nou a la selección española es otra de las cuestiones. Y con Laporta, es probable que todo eso tenga lugar, ya que es, además, una persona que siempre ha defendido posiciones independentistas", dicen fuentes cercanas a JxCat.

Joan Laporta es un viejo conocido del equipo culé. Estuvo al frente de la entidad deportiva durante siete años. Con él llegaron Ronaldinho, Guardiola, nació el mito de Messi, y aquel Barça que enamoró con su escuela del 'tiki taka'. Durante su mandato se consiguió el famoso "sextete". Aún se recuerda su celebre frase: "Estoy tritranquilo".

El hecho de haber estado ya al frente de la entidad da cierta ventaja a Laporta. Así lo ha hecho notar en los discursos posteriores a su anuncio, enunciando que su principal propósito será recuperar la estabilidad económica

Conocedor de lo que supone sentarse en el despacho principal del Barça, ahora presenta su candidatura para sanear sus cuentas. El hecho de haber estado ya al frente de la entidad le da cierta ventaja. Así lo ha hecho notar en los discursos posteriores a su anuncio, enunciando que su principal propósito será recuperar la estabilidad económica del club. No ha prometido fichajes que hoy por hoy se antojan inverosímiles. Únicamente ha hablado de un jugador, Lionel Messi. Sin hacer promesas, ha admitido que solo tratará retener a 'La Pulga'.

Laporta ha tratado de esconder en todo momento su inclinación en temas políticos catalanes, aunque el aspirante es conocido por su cercanía con el movimiento independentista. A pesar de su discurso templado y universal, ya se ha ganado la papeleta de algunos votantes independentistas alejando a la selección española del Camp Nou ya que considera que "quizás no sea lo más adecuado".

"Que la selección española no juegue en el Camp Nou es la mejor decisión porque la situación no reúne las condiciones más positivas para que lo haga", aseveró Laporta. Esta cuestión es referida por fuentes a las que ha tenido acceso Vozpópuli en las que se admite la preferencia del independentismo, en especial, el más radical, por esta candidatura de la cual aún se desconoce su composición.

La cuestión económica será muy importante en estas elecciones"

Sin embargo, estas mismas fuentes señalan que la cuestión económica será muy importante en estas elecciones, lo que también granjea apoyos independentistas hacia el proyecto de Font.

"Su independentismo no es tan indiscutible como el de Laporta, pero la realidad es que parece tener un equipo económico potente detrás", dicen sobre el actual administrador de la compañía de telecomunicaciones Delta Partners.

El proyecto Font

Victor Font es otro viejo conocido de la parroquia blaugrana. Este empresario catalán de 48 años es socio fundador y director ejecutivo de Delta Partners Group. Además, también es accionista fundador del Diari Ara, uno de los principales medios informativos catalanes con un gran apoyo dentro del sector nacionalista e independentista de la región.

"El Barça representa una buena parte de este país. Es una institución que siempre ha sido muy útil para explicar quiénes somos los catalanes y qué es Cataluña en todo el mundo. Por lo tanto, esto es una realidad insoslayable. El Barça tiene que estar al lado de la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña y, ante un conflicto político como el que hay, hacer todo lo posible para que este conflicto se resuelva de forma democrática", ha afirmado recientemente en una entrevista Font, si bien en otra ha señalado que el Barça "será independiente políticamente".

El administrador de Delta Partners ha tratado en varias ocasiones de asaltar la presidencia blaugrana. En las elecciones de 2010 se colocó como uno de los grandes nombres a tener en cuenta dentro de la parrilla de aspirantes, no obstante, su candidatura no fue lo suficiente para hacer frente al gran apoyo que tuvo Sandro Rosell. En 2015 también pensó en presentar a las elecciones pero no tuvo ni el apoyo ni los recursos necesarios para hacer real su candidatura. En esa ocasión ganó quien ha dejado ahora vacante el puesto de presidente, Josep María Bartomeu.

Font llega ahora con la bandera del fichaje de Xavi Hernández"

Font llega ahora con la bandera del fichaje de Xavi Hernández. Ha prometido por activa y pasiva que de salir ganador traería al exmediocampista y capitán culé para que sea el entrenador. El pasado 6 de noviembre presentó también a Toni Nadal como uno de los miembros de su staff técnico, un 'fichaje' que pretende demostrar que la candidatura prioriza la capacidad técnica por sobre cualquier posicionamiento político.

El manacorí llega para controlar el área encargada de trasladar los valores del club a todas las esferas del mismo, desde la directiva a los jugadores. Para Font la cantera del club ha ido perdiendo peso desde el fin de su período de máximo esplendor allá por 2012. De ella salieron Guardiola, Busquets, Messi, Xavi, Iniesta, Valdés, entre otros.

Así las cosas, desde las altas esferas de la Cataluña más independentista se aboga tanto por Laporta como por Font. Es más, en un escenario idílico, preferirían una candidatura conjunta entre ambos. Algo que, desde el entorno de Font, rechazan tajantemente.