Sin miedo a cambios políticos: las eléctricas disparan a 5.000 millones su inversión en España en 2019

El sector eléctrico no teme que un posible cambio de Gobierno tras las elecciones del próximo 28 de abril altere de forma significativa la hija de ruta marcada por el actual Ejecutivo para la transición energética. Así lo manifiestan los ejecutivos de las principales compañías pero, sobre todo, sus decisiones estratégicas. Solo para este año, las grandes eléctricas tienen previsto llevar a cabo inversiones en España en el entorno de los 5.000 millones de euros, buena parte de los cuales irá destinado al desarrollo de las renovables.

El último en pronunciarse fue el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, quien aseguró que un hipotético cambio de Gobierno con motivo de los resultados electorales apenas variaría las líneas fundamentales establecidas por el Ministerio de Transición Ecológica y recogidas en el Plan Integrado de Energía y Clima (PIEC) remitido a Bruselas.

"Lo mejor es que ahora, por primera vez, tenemos una hoja de ruta clara. Y gane quien gane las elecciones va a ser igual porque no se trata solo de que lo quiera España, también lo quieren nuestros socios europeos, no conozco a nadie que diga que no", en referencia a la estrategia para la descarbonización de la economía.

Pero más importantes aun que las palabras son los hechos. Para 2019, Naturgy prevé inversiones por valor de 2.000 millones de euros, de los que algo más de dos tercios se destinará al crecimiento orgánico de la compañía y aproximadamente un 70% tendrá España y el sector renovable como destino.

Iberdrola rompe la hucha

La pasada semana, Iberdrola anunció con motivo de su Día del Inversor una revisión al alza de las inversiones contempladas en su plan estratégico 2018-2022 en la que España también era la principal protagonista. En concreto, la empresa que preside Ignacio Galán prevé ahora destinar a España 8.000 millones de euros, un 40% más de la cantidad inicialmente prevista en el plan original, que Iberdrola presentó a los mercados el pasado ejercicio.

Iberdrola también procedió a elevar su previsión de inversiones globales a lo largo del periodo de vigencia del plan, aunque esta revisión muy mucho más moderada, algo más de un 6%, hasta los 34.000 millones de euros.

Uno de los ejecutivos del sector que con mayor entusiasmo se ha pronunciado sobre el PIEC ha sido José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, compañía cuya actividad energética se focaliza en exclusiva en el desarrollo de las energías renovables, especialmente la eólica. La pasada semana, Entrecanales se refirió a la estrategia diseñada por el Gobierno contra el cambio climático como "ambiciosa y satisfactoria" y también afirmó que las informaciones que maneja apuntan a que existe un amplio consenso político sobre los pilares fundamentales del Plan, lo que reduce al mínimo el riesgo de un posible relevo en el Ejecutivo tras las elecciones.

Acciona prevé para 2019 una inversión en el entorno de 1.000 millones de euros, de los que el 70% aproximadamente irán a parar a renovables (aunque en este capítulo no sólo se incluye España).

Endesa y Repsol también prevén crecimientos orgánicos en su negocio de renovables en el marco del año en curso y los siguientes, a la vista de lo que parece un punto de no retorno en la apuesta española por la energía limpia. Al contrario de lo que ha sucedido en otras situaciones, en las que la incertidumbre política por las cercanía de las elecciones y la dificultad extrema para formar un Gobierno estable han provocado el bloqueo de planes de inversión, en este caso las empresas no han dudado en apostar por este camino. Y con inversiones firmes.