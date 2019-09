Revolución en Neinor: Adar enfila su salida y el fondo Orion se coloca a tiro de OPA

El fondo Orion tiene la capacidad para lanzar OPA sobre Neinor Homes, una de las promotoras más grandes del país y la primera de las nuevas en salir a cotizar a la Bolsa de Madrid. La firma francesa ha contado con la colaboración de Goldman Sachs para comprar parte de las acciones que se han puesto en el mercado durante los últimos cinco meses, lo que le ha llevado a elevar su participación hasta el 28,01% y le deja el camino libre para lanzar una oferta sobre el total de la empresa.

El último paquete accionarial se lo ha comprado al que era hasta la fecha del primer accionista de Neinor Homes, Adar Capital, que ha visto diluida su presencia hasta el 19,34% tras esta transacción. El fondo israelí tendría la intención de ir saliendo paulatinamente de la compañía y por ello ha decidido vender este paquete a la firma francesa, según fuentes consultadas.

Tanto es así que el consejero de Adar Francis Btesch ha renunciado a su puesto en el consejo. Se da la circunstancia de que fue el fondo quien en marzo de 2018 solicitó a Neinor contar con representación toda vez que entonces alcanzó el 28% de empresa y asumió el papel de primer socio que dejó la salida de Lone Star, el fondo estadounidense que constituyó la inmobiliaria con los activos comprados durante la crisis.

Operación acelerada

Esta operación se lleva gestando desde hace mucho tiempo y se ha visto acelerada gracias a la mala racha bursátil de la promotora que dirige Borja García-Egotxeaga. Los bajistas han tumbado la capitalización y el fondo se ha aprovechado de esta situación. Orion aún no ha comunicado a la promotora su intención de ocupar el puesto que le corresponde en el consejo. Al haber superado el 20%, el fondo tendría derecho a dos personas.

Neinor Homes registra estos movimientos en su capital después de que el pasado mes de abril ajustara su estrategia con el lanzamiento de un 'profit warning', la revisión a la baja sus objetivos de entrega de viviendas y el relevo de su consejero delegado.

Cambios

Esta no sería la primera vez que Neinor cambia de dueño puesto que la promotora era en un principio del fondo Lone Star, una de las grandes obras de los hermanos Pepa y un gran hito, puesto que consiguieron quitar el miedo al ladrillo español que había en los inversores.

Tan bueno fue el recibimiento del mercado que muchas competidoras aprovecharon el rebufo para tocar la campana. Aedas corrió la misma suerte que la promotora vasca, pero no Metrovacesa, la última en salir y que casi no consigue cerrar el libro. Este traspiés provocó que la cuarta en discordia, Via Celere, retrasase todos sus planes, que también se vieron condicionados porque el fondo que la maneja, Värde, tenía la intención de fusionarla con Aelca antes de poner en valor todos los activos.

En virtud de los nuevos objetivos, la firma prevé dar este año las llaves de entre 1.200 y 1.700 pisos, frente a la pretensión inicial de entregar 2.000 viviendas. Al cierre de junio, la inmobiliaria que actualmente dirige Borja García-Egotxeaga había entregado 379.